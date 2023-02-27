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  • Din musikk. Din stil.
  • Din musikk. Din stil.
  • Din musikk. Din stil.
  • Din musikk. Din stil.
  • Din musikk. Din stil.
  • Din musikk. Din stil.
  • Din musikk. Din stil.
  • Din musikk. Din stil.
  • Din musikk. Din stil.
  • Din musikk. Din stil.

Utgått

3000 seriesHodetelefoner

TAH4105WT/00

5
| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Tilgjengelig i

Blå
Blå
Hvit
Hvit
Rød
Rød
Svart
Svart
Din musikk. Din stil.
Det føles som om du er på dansegulvet. Disse hodetelefonene gir deg klar lyd og kraftig bass. Det polstrede hodebåndet gir deg komfort og det matte fargedesignet gjør at musikken blir din på stilig vis.
Se alle fordeler

Din musikk. Din stil.

  • Elementer på 32mm / lukket bakside

  • Lett hodebøyle

  • Kompakte sammenleggbare

Fyldig bass, klar lyd

Gjenopplev alle de beste øyeblikkene på dansegulvet om og om igjen. Neodymdriverne på 32 mm gir deg kraftig bass og klar lyd. Designen med lukket bakside oppnår flott lydisolering slik at du kan nyte hvert sekund av favorittlåtene dine.

Lett, justerbart, polstret hodebånd

Disse hodetelefonene i stilige matte farger har en polstret hodebøyle som er så lett at du knapt kommer til å føle det. De myke øreklokkene er tydelig merket for venstre/høyre øre, og de kan vinkles til de føles komfortable.

Sammenleggbar design for enkel oppbevaring

Dans til bassen. Ørekoppene brettes flatt og svinger innover for enkel oppbevaring i lommene eller vesken. Bare brett dem sammen, så er du klar til å dra.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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5.0

av 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

4
3
2
1

27/02/2023

Suisse

Suisse

Philips-ansatt

Bekreftet kjøper

Das Produkt überzeugt in der eifachen Handhabung.

[Employee of philipsglobal] Einfach in der Handhabung und nicht zu wuchtig. Für eine schnelle Video-Info am PC. Preis auch super.

Fordeler

eifach, handlich

Ulemper

Keine

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 3000 series TAH4105BK On-Ear-Kopfhörer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 3000 series TAH4105BK On-Ear-Kopfhörer

02/01/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Ωραία ακουστικά

Όμορφα ακουστικά με ωραίο, πλούσιο ήχο, σταθερά, καθαρός ήχος και τέλειο μικρόφωνο.

Fordeler

Ωραίος καθαρός ήχος.

Ulemper

-

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 3000 series TAH4105RD Ακουστικά με στήριγμα κεφαλής

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 3000 series TAH4105RD Ακουστικά με στήριγμα κεφαλής

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