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30 dagers angrerett
Utgått
Elementer på 32mm / lukket bakside
Lett hodebøyle
Kompakte sammenleggbare
Gjenopplev alle de beste øyeblikkene på dansegulvet om og om igjen. Neodymdriverne på 32 mm gir deg kraftig bass og klar lyd. Designen med lukket bakside oppnår flott lydisolering slik at du kan nyte hvert sekund av favorittlåtene dine.
Disse hodetelefonene i stilige matte farger har en polstret hodebøyle som er så lett at du knapt kommer til å føle det. De myke øreklokkene er tydelig merket for venstre/høyre øre, og de kan vinkles til de føles komfortable.
Dans til bassen. Ørekoppene brettes flatt og svinger innover for enkel oppbevaring i lommene eller vesken. Bare brett dem sammen, så er du klar til å dra.
5.0
av 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
i_tüpfli
27/02/2023
Suisse
Philips-ansatt
Bekreftet kjøper
Das Produkt überzeugt in der eifachen Handhabung.
[Employee of philipsglobal] Einfach in der Handhabung und nicht zu wuchtig. Für eine schnelle Video-Info am PC. Preis auch super.
Fordeler
eifach, handlich
Ulemper
Keine
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 3000 series TAH4105BK On-Ear-Kopfhörer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 3000 series TAH4105BK On-Ear-Kopfhörer
sana45
02/01/2021
Ελλάδα
Ωραία ακουστικά
Όμορφα ακουστικά με ωραίο, πλούσιο ήχο, σταθερά, καθαρός ήχος και τέλειο μικρόφωνο.
Fordeler
Ωραίος καθαρός ήχος.
Ulemper
-
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 3000 series TAH4105RD Ακουστικά με στήριγμα κεφαλής
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 3000 series TAH4105RD Ακουστικά με στήριγμα κεφαλής