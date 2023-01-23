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  • Fra park til gate
  • Fra park til gate
  • Fra park til gate
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Sportsøretelefoner med mikrofon

TAA1105WT/00

3.2
| (5) Anmeldelser

Tilgjengelig i

Hvit
Hvit
Svart
Svart
Fra park til gate
Kom i gang med de svettesikre hodetelefonene som tilpasser seg bevegelsene dine, med klar lyd og energisk bass. Det fleksible designet med ørebøyler holder øreproppene på plass, og ledningen på 1,2 m er den perfekte lengden for å ha telefonen i lommen.
Se alle fordeler

Fra park til gate

  • 15 mm drivere for klar lyd

  • Ørebøyle for en sikker passform

  • 1,2 m kabellengde

  • IPX2 svettesikker

Hodetelefoner som ikke faller ut, uansett hvordan du beveger deg

Med de fleksible, kurvede ørebøylene kan du justere disse lette hodetelefonene for en behagelig passform som er helt sikker. Du kan bevege deg fritt uten å bekymre deg for at hodetelefonene faller ut på ubeleilige tidspunkt.

Klar lyd, oppkvikkende bass

Perfekt justerte neodymdrivere på 15 mm gir klar lyd, og bassventiler forbedrer bassytelsen. Øreproppene sitter komfortabelt i øret, uten å gnage på ørekanalen.

Enkel kontroll for musikk og samtaler

Nyt hvert minutt av favorittspillelistene dine enten du jogger på fortauene eller ute på parkstiene. Med den innebygde fjernkontrollen kan du kontrollere spillelisten, aktivere telefonens taleassistent og ta imot anrop uten å gå glipp av noe.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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3.2

av 5

5

Anmeldelser

4

23/01/2023

Italia

Italia

Perfette

Le uso prevalentemente per ascoltare musica e devo dire che la qualità è ottima e finalmente non mi cascano dalle orecchie!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAA1105BK Cuffie sportive in-ear con microfono

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAA1105BK Cuffie sportive in-ear con microfono

21/03/2021

Italia

Italia

Ottime cuffie

Prodotto molto valido: audio e bassi notevoli, utilissimo il comando per attivare e disattivare la riproduzione di un brano musicale, della radio o di una chiamata.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAA1105BK Cuffie sportive in-ear con microfono

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAA1105BK Cuffie sportive in-ear con microfono

17/08/2022

España

España

Echo de menos la versión antigua

Son unos buenos auriculares para lo que son. Los he usado muchos años para correr en su versión antigua, sin micrófono, y eran perfectos. Buen precio, buen sonido, duraderos, no molestaban nada y se me encajan perfectamente a la oreja. Pero como solo los uso para correr, el micrófono de estos me sobra. Ahora sí que me molesta al correr y además es un punto de entrada adicional de sudor y agua. Ojalá vuelvan a hacer los anteriores. Pero para el que no le moleste el micrófono, es un buen producto.

Fordeler

Buen precio, buen sonido, cómodos

Ulemper

El micrófno

Denne omtalen gjelder TAA1105WT Auriculares deportivos intrauditivos con micrófono

Denne omtalen gjelder TAA1105WT Auriculares deportivos intrauditivos con micrófono

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  • Tidlig tilgang til salg.
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  • Eksperttips og inspirasjon.