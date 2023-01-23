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TAA1105BK/00
15 mm drivere for klar lyd
Ørebøyle for en sikker passform
1,2 m kabellengde
IPX2 svettesikker
Med de fleksible, kurvede ørebøylene kan du justere disse lette hodetelefonene for en behagelig passform som er helt sikker. Du kan bevege deg fritt uten å bekymre deg for at hodetelefonene faller ut på ubeleilige tidspunkt.
Perfekt justerte neodymdrivere på 15 mm gir klar lyd, og bassventiler forbedrer bassytelsen. Øreproppene sitter komfortabelt i øret, uten å gnage på ørekanalen.
Nyt hvert minutt av favorittspillelistene dine enten du jogger på fortauene eller ute på parkstiene. Med den innebygde fjernkontrollen kan du kontrollere spillelisten, aktivere telefonens taleassistent og ta imot anrop uten å gå glipp av noe.
3.2
av 5
5
Anmeldelser
Arpesh
23/01/2023
Italia
Perfette
Le uso prevalentemente per ascoltare musica e devo dire che la qualità è ottima e finalmente non mi cascano dalle orecchie!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAA1105BK Cuffie sportive in-ear con microfono
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAA1105BK Cuffie sportive in-ear con microfono
ErickM
21/03/2021
Italia
Ottime cuffie
Prodotto molto valido: audio e bassi notevoli, utilissimo il comando per attivare e disattivare la riproduzione di un brano musicale, della radio o di una chiamata.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAA1105BK Cuffie sportive in-ear con microfono
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAA1105BK Cuffie sportive in-ear con microfono
Aurora1342
17/08/2022
España
Echo de menos la versión antigua
Son unos buenos auriculares para lo que son. Los he usado muchos años para correr en su versión antigua, sin micrófono, y eran perfectos. Buen precio, buen sonido, duraderos, no molestaban nada y se me encajan perfectamente a la oreja. Pero como solo los uso para correr, el micrófono de estos me sobra. Ahora sí que me molesta al correr y además es un punto de entrada adicional de sudor y agua. Ojalá vuelvan a hacer los anteriores. Pero para el que no le moleste el micrófono, es un buen producto.
Fordeler
Buen precio, buen sonido, cómodos
Ulemper
El micrófno
Denne omtalen gjelder TAA1105WT Auriculares deportivos intrauditivos con micrófono
Denne omtalen gjelder TAA1105WT Auriculares deportivos intrauditivos con micrófono