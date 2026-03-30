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Shaver S9000 Prestige Wet & Dry elektrisk barbermaskin, Series 9000
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SP9871/22
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Kan jeg bytte ut batteriet på Philips-barbermaskinen min?
Hvilken type skum eller gel kan jeg bruke med Philips-barbermaskinen?
Kan jeg lade Philips-barbermaskinen etter hver barbering?
Hvordan får jeg best resultatet med Philips-barbermaskinen?
Hvordan tar jeg skjærehodene av Philips-barbermaskinen?
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