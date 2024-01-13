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Dette produktet
Shaver S9000 Prestige
Wet & Dry elektrisk barbermaskin, Series 9000
4 120,00 kr
Shaver series 9000 and SP9000
Erstatningsskjærehoder
699,00 kr
4 120,00 kr
4 120,00 kr
Tosidige NanoTech-presisjonsknivblader
Hydro SkinGlide-belegg
UltraFlex-dempesystem
Kraftig digital motor
Med opptil 165 000 kuttebevegelser per minutt gir tosidige NanoTech-presisjonsknivblader en svært tett barbering. De 72 selvslipende knivbladene er nå omkonstruert med Guide & Cut System og herdet med nanopartikler og har ekstra sterke og varige skarpe kanter for en tett barbering hver gang.
Vårt beste beskyttende belegg ligger mellom skjærehodene og huden din. Består av opptil 500 000 mikroteknologiske perler med hydrofile egenskaper per kvadratcentimeter, noe som gir en 50 %* glattere bevegelse på huden for maksimal hudkomfort.
Fullstendig fleksible hoder tilpasser seg alle ansiktskonturene og fanger selv vanskelige hår. Resultatet er en eksepsjonelt jevn og komfortabel barbering.
4.5
av 5
2775
Anmeldelser
90%
anbefaler dette produktet
Perarne
13/01/2024
Norge
Bekreftet kjøper
Alle funksjoner i en maskin
Veldig god maskin, tett og fin barbering uten irritasjon av huden Kjekt med utskiftbare hoder slik at man kan velge barbering, trimming eller intim trimming
Fordeler
Alt i en maskin
Ulemper
Ingen
Denne omtalen gjelder Shaver S9000 Prestige SP9872/22 Wet & Dry elektrisk barbermaskin, Series 9000
Denne omtalen gjelder Shaver S9000 Prestige SP9872/22 Wet & Dry elektrisk barbermaskin, Series 9000
Konge
18/08/2023
Norge
Bekreftet kjøper
Meget god! Anbefales på det sterkeste!!
Må ha en maskin som er skånsom mot sensitiv hud. Meget fornøyd!
Fordeler
Meget bra barber resultat, lett i bruk!
Ulemper
Stort etui.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver S9000 Prestige SP9872/22 Wet & Dry elektrisk barbermaskin, Series 9000
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver S9000 Prestige SP9872/22 Wet & Dry elektrisk barbermaskin, Series 9000
knp1947
09/08/2023
Norge
Bekreftet kjøper
Barbermaskin som fungerer flott og ikke lugger.
Ble anbefalt av en venn. Han hadde brukt maskinen i over et år og hadde bare positive ting å fortelle om maskinen.
Ulemper
Skulle jeg si en ulempe må det være ladde enheten som er litt stor spesielt når en reiser mye.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Wet & Dry elektrisk barbermaskin, Series 9000
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Wet & Dry elektrisk barbermaskin, Series 9000
Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024.
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