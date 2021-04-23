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Utgått
Elementer på 32mm / lukket bakside
Hodetelefoner
Myke øreputer
Sammenleggbare
BASS+-hodetelefonene har 32 mm høyttalerdrivere som gir stor, pumpende basslyd.
BASS+-hodetelefonene er designet for best mulig tilpassing, og har dreibare øredeksler og justerbar hodebøyle som sikrer god passform for alle brukere.
Dette er stor, kraftig bass som gjør at du virkelig føler rytmen. Ikke la det stilige designet lure deg – finjusterte drivere og basskanaler fremhever det aller laveste frekvensområdet og skaper en unik BASS+-lydsignatur.
4.2
av 5
6
Anmeldelser
80%
anbefaler dette produktet
Blaze_100
23/04/2021
United Kingdom
Nice sounds very good with smooth nice bass
sounds wonderful so i think other people should buy this item and enjoy it
Denne omtalen gjelder SHL3075WT Headphones with mic
Denne omtalen gjelder SHL3075WT Headphones with mic
Po53
26/07/2020
België
Bekreftet kjøper
Aucun reproche.
Correspond tout à fait à la description technique. Facile d'utilisation. Pas de distorsions lors de l'écoute.
Fordeler
Confortable.
Ulemper
Filaire, mais c'était un choix.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHL3075BK Casque avec Micro
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHL3075BK Casque avec Micro
JonyF000092
16/04/2020
España
Auriculares con bass
Me encanta la calidad de sonido con bass, ya tuve otros auriculares de la marca y no defraudan calidad-precio.
Fordeler
Calidad de sonido incluso en 8d
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHL3075WT Auriculares con micrófono
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SHL3075WT Auriculares con micrófono