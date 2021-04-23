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  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+

Utgått

Hodetelefoner med mikrofon

SHL3075RD/00

4.2
| (6) Anmeldelser | 80% anbefaler dette produktet

Tilgjengelig i

Blå
Blå
Hvit
Hvit
Rød
Rød
Svart
Svart
Feel it. BASS+
Philips BASS+-hodetelefonene gir kraftig, fyldig bass til musikken. Disse hodetelefonene, som leverer slagkraftig bass i en stilig og kompakt utforming, er laget for de som trenger mer bass i musikken, men i en liten enhet.
Se alle fordeler

Feel it. BASS+

  • Elementer på 32mm / lukket bakside

  • Hodetelefoner

  • Myke øreputer

  • Sammenleggbare

32 mm høyttalerdrivere

32 mm høyttalerdrivere

BASS+-hodetelefonene har 32 mm høyttalerdrivere som gir stor, pumpende basslyd.

Designet for optimal passform

Designet for optimal passform

BASS+-hodetelefonene er designet for best mulig tilpassing, og har dreibare øredeksler og justerbar hodebøyle som sikrer god passform for alle brukere.

Stor, tydelig bass som føles

Stor, tydelig bass som føles

Dette er stor, kraftig bass som gjør at du virkelig føler rytmen. Ikke la det stilige designet lure deg – finjusterte drivere og basskanaler fremhever det aller laveste frekvensområdet og skaper en unik BASS+-lydsignatur.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.2

av 5

6

Anmeldelser

80%

anbefaler dette produktet

3
2

23/04/2021

United Kingdom

United Kingdom

Nice sounds very good with smooth nice bass

sounds wonderful so i think other people should buy this item and enjoy it

Denne omtalen gjelder SHL3075WT Headphones with mic

Denne omtalen gjelder SHL3075WT Headphones with mic

26/07/2020

België

België

Bekreftet kjøper

Aucun reproche.

Correspond tout à fait à la description technique. Facile d'utilisation. Pas de distorsions lors de l'écoute.

Fordeler

Confortable.

Ulemper

Filaire, mais c'était un choix.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHL3075BK Casque avec Micro

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHL3075BK Casque avec Micro

16/04/2020

España

España

Auriculares con bass

Me encanta la calidad de sonido con bass, ya tuve otros auriculares de la marca y no defraudan calidad-precio.

Fordeler

Calidad de sonido incluso en 8d

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHL3075WT Auriculares con micrófono

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SHL3075WT Auriculares con micrófono

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.