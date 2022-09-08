ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Ei stilen din
  • Ei stilen din
  • Ei stilen din
  • Ei stilen din
  • Ei stilen din
  • Ei stilen din

Utgått

1000 seriesØretelefoner med mikrofon

SHE2405PP/00

Tilgjengelig i

Blå
Blå
Hvit
Hvit
Rosalilla
Rosalilla
Svart
Svart
Ei stilen din
Sett lyd på tilværelsen med en kraftig beat. Disse øretelefonene kommer i fire skarpe fargekombinasjoner og har et gjennomsiktig høyttalerhus med fargegraderte kabler. Hvorfor passe inn når du ble født til å skille deg ut?
Se alle fordeler

Ei stilen din

  • Elementer på 8,6mm / lukket bakside

  • integrert mikrofon

  • Rosa og lilla

  • Øretelefoner

Sterke fargegraderte kabler. Gjennomsiktig høyttalerkabinett

Marker deg med sterke fargegraderte kabler og gjennomsiktig høyttalerkabinett.

Akustiske neodymdriverne på 8,6 mm. Skarp og klar lyd

De akustiske neodymdriverne på 8,6 mm gir deg skarp og klar lyd.

Ovalt akustisk rør. Komfort og passiv støyisolering

Det ovalformede akustiske røret på disse øretelefonene gjør at du kan digge musikken med sann komfort. Du får maksimert passiv støyisolering og utskiftbare ørepropper i gummi i tre størrelser for perfekt passform.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.