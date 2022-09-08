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Utgått
SHE2405PP/00
Elementer på 8,6mm / lukket bakside
integrert mikrofon
Rosa og lilla
Øretelefoner
Marker deg med sterke fargegraderte kabler og gjennomsiktig høyttalerkabinett.
De akustiske neodymdriverne på 8,6 mm gir deg skarp og klar lyd.
Det ovalformede akustiske røret på disse øretelefonene gjør at du kan digge musikken med sann komfort. Du får maksimert passiv støyisolering og utskiftbare ørepropper i gummi i tre størrelser for perfekt passform.
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