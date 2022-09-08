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Utgått
SHE2405BL/00
Ei stilen din
Sett lyd på tilværelsen med en kraftig beat. Disse øretelefonene kommer i fire skarpe fargekombinasjoner og har et gjennomsiktig høyttalerhus med fargegraderte kabler. Hvorfor passe inn når du ble født til å skille deg ut?
Elementer på 8,6mm / lukket bakside
integrert mikrofon
Blå
Øretelefoner
Det ovalformede akustiske røret på disse øretelefonene gjør at du kan digge musikken med sann komfort. Du får maksimert passiv støyisolering og utskiftbare ørepropper i gummi i tre størrelser for perfekt passform.
Marker deg med sterke fargegraderte kabler og gjennomsiktig høyttalerkabinett.
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