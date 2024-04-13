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SH71/50
S591/05
S595/05
S5880/50
S5884/35
S5887/13
S5887/35
S5887/69
S5889/11
S5898/25
S5898/50
SteelPrecision-blader
Passer til alle S7000-enheter
Passer til vinkelformede S5000-enheter
Ikke kompatibel med eldre S5000-enheter
SH71-erstatningshoder er kompatible med alle barbermaskiner i serien 7000 (S7xxx) og vinkelformede barbermaskiner i serien 5000 (S5xxx). De er ikke kompatible med den avrundede serien 5000, som i stedet bruker SH50-erstatningshoder.
Med opptil 90 000 klippeoperasjoner per minutt barberer SteelPrecision-bladene tett og klipper mer hår per strøk*. De 45 bladene med høy ytelse er selvslipende og produsert i Europa.
1. Trykk på utløserknappene, og ta av holderen for skjærehodet. 2. Vri holderingene mot klokken, og ta dem av. 3. Ta av gamle skjærehoder, og sett på nye skjærehoder (hakkene skal passe nøyaktig i sporene). 4. Sett holderingene tilbake, og vri dem med klokken til du hører et klikk. 5. Sett barberholderen tilbake og lukk.
3.6
av 5
77
Anmeldelser
13/04/2024
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Great Service and Superb Products
Great customer service and excellent product thanks
Fordeler
Easy Clean and easy fir
Ulemper
Stupidly named as for 5000 series but didn’t fit a my 5000 series so had to order 3000 series heads for my 5000 series shaver ??????
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SH71 SH71/50 Replacement electric shaver heads
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SH71 SH71/50 Replacement electric shaver heads
Jakin
21/03/2024
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Delivered quickly - quality of blades: first-rate
Always best, in my view, to buy genuine Philips parts that will last well. The razor 7000 blades from Philips online can be guaranteed to fit the razor properly and I am already experiencing a closer shave.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SH71 SH71/50 Replacement electric shaver heads
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SH71 SH71/50 Replacement electric shaver heads
Johnny be good
08/07/2023
United Kingdom
This product worked well
I bought these heads for my razor .it made my razor like a new one it worked well
Fordeler
Works well
Ulemper
None
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SH71 SH71/50 Replacement electric shaver heads
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SH71 SH71/50 Replacement electric shaver heads
Testet i forhold til Philips 3000-serien.