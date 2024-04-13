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  • Gjør barbermaskinen like god som ny
  • Gjør barbermaskinen like god som ny
  • Gjør barbermaskinen like god som ny
  • Gjør barbermaskinen like god som ny
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  • Gjør barbermaskinen like god som ny
  • Gjør barbermaskinen like god som ny
  • Gjør barbermaskinen like god som ny

Shaver series 7000, 5000Erstatningsskjærehoder

SH71/50

3.6
| (77) Anmeldelser
Gjør barbermaskinen like god som ny
I løpet av to år kutter barberingshodene ni millioner hår i ansiktet ditt. Skift barberingshodene og få 100 % ytelse igjen.
Se alle fordeler
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Bytt hoder annethvert år for å få 100 % ytelse

Gjør barbermaskinen like god som ny

  • SteelPrecision-blader

  • Passer til alle S7000-enheter

  • Passer til vinkelformede S5000-enheter

  • Ikke kompatibel med eldre S5000-enheter

Kompatibel med alle S7xxx- og vinkelformede S5xxx-enheter

Kompatibel med alle S7xxx- og vinkelformede S5xxx-enheter

SH71-erstatningshoder er kompatible med alle barbermaskiner i serien 7000 (S7xxx) og vinkelformede barbermaskiner i serien 5000 (S5xxx). De er ikke kompatible med den avrundede serien 5000, som i stedet bruker SH50-erstatningshoder.

Kraftig ytelse i hvert strøk

Kraftig ytelse i hvert strøk

Med opptil 90 000 klippeoperasjoner per minutt barberer SteelPrecision-bladene tett og klipper mer hår per strøk*. De 45 bladene med høy ytelse er selvslipende og produsert i Europa.

Tilbakestill barbermaskinen på en enkel måte

Tilbakestill barbermaskinen på en enkel måte

1. Trykk på utløserknappene, og ta av holderen for skjærehodet. 2. Vri holderingene mot klokken, og ta dem av. 3. Ta av gamle skjærehoder, og sett på nye skjærehoder (hakkene skal passe nøyaktig i sporene). 4. Sett holderingene tilbake, og vri dem med klokken til du hører et klikk. 5. Sett barberholderen tilbake og lukk.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.6

av 5

77

Anmeldelser

13/04/2024

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Great Service and Superb Products

Great customer service and excellent product thanks

Fordeler

Easy Clean and easy fir

Ulemper

Stupidly named as for 5000 series but didn’t fit a my 5000 series so had to order 3000 series heads for my 5000 series shaver ??????

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SH71 SH71/50 Replacement electric shaver heads

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SH71 SH71/50 Replacement electric shaver heads

21/03/2024

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Delivered quickly - quality of blades: first-rate

Always best, in my view, to buy genuine Philips parts that will last well. The razor 7000 blades from Philips online can be guaranteed to fit the razor properly and I am already experiencing a closer shave.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SH71 SH71/50 Replacement electric shaver heads

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SH71 SH71/50 Replacement electric shaver heads

08/07/2023

United Kingdom

United Kingdom

This product worked well

I bought these heads for my razor .it made my razor like a new one it worked well

Fordeler

Works well

Ulemper

None

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SH71 SH71/50 Replacement electric shaver heads

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SH71 SH71/50 Replacement electric shaver heads

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Testet i forhold til Philips 3000-serien.