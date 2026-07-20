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  • Tett barbering
  • Tett barbering
  • Tett barbering
  • Tett barbering
  • Tett barbering
  • Tett barbering
  • Tett barbering
  • Tett barbering
  • Tett barbering
  • Tett barbering
  • Tett barbering
  • Tett barbering
  • Tett barbering
  • Tett barbering
  • Tett barbering
  • Tett barbering
  • Tett barbering

Philips Shaver 500 SeriesVåt og tørr elektrisk kompakt barbermaskin

S595/05

4.2
| (18) Anmeldelser | 80% anbefaler dette produktet
Tett barbering
Philips 500-serien med sitt kompakte design er utformet for å gi deg en tett barbering, også når du er på farten. Du vil se og føle deg bra hver dag, når som helst og hvor som helst med denne bærbare barbermaskinen.
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Verdens ledende merke innen elektrisk barbering1

Også når du er på farten

Tett barbering

  • SteelPrecision-knivblader

  • Lift & Cut-teknologi

  • Flytende 3D-hoder

  • Kraftig motor

Tett barbering, selv når du er på farten

Tett barbering, selv når du er på farten

Vårt unike Lift & Cut roterende barberingssystem løfter håret forsiktig ut av roten, uten å kutte huden, for en tett barbering.

Effektivitet i alle retninger

Effektivitet i alle retninger

Våre 360° roterende SteelPrecision-blader fanger hår som vokser i forskjellige retninger. Med 3 000 000 kuttebevegelser per minutt sikrer de en rask barbering når som helst, hvor som helst.

Følger ansiktskonturene for en behagelig barbering

Følger ansiktskonturene for en behagelig barbering

Flytende 3D-hoder er designet for å minimere hudirritasjon, og flyter i tre retninger for ideell hudkontakt, noe som sikrer en behagelig barbering.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.2

av 5

18

Anmeldelser

80%

anbefaler dette produktet

2
1

20/07/2026

Nederland

Nederland

Klein maar fijn!

Als onderdeel van een reviewprogramma dit scheerapparaat getest. Ik ben al jaren een trouwe gebruiker van de Philips scheerapparaten, maar dan met 3 scheerkoppen. Omdat ik regelmatig voor het werk onderweg ben leek een wat kleiner apparaat wel fijn. En wat blijkt, had ik eerder moeten doen. Hij is klein, handzaam en voldoende batterijduur. Het scheerresultaat is gewoon prima en hij zit nu standaard in mijn werk tas. Er zijn echter twee nadelen die ik heb ervaren. Eerste nadeel: De USB lader is een top idee natuurlijk, als het gewoon USB aan beide kanten zou zijn. Dat is helaas niet het geval, je kunt hem in een USB lader stoppen, maar aan de kant van het scheerapparaat is het geen USB (C1 volgens mij, aka radiostekker). Tweede nadeel: Het aan/uit knopje is vrij gevoelig en ik regelmatig tijdens het scheren dat ik hem per ongeluk uit zet. Geen groot probleem natuurlijk, maar dat had wel beter gekunt lijkt me.

Fordeler

Klein, handzaam, stil

Ulemper

Geen echte USB aansluiting, aan/uit knopje gevoelig

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Philips Shaver 500 Series S591/05 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren

Date of Use 2026-07-08

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Philips Shaver 500 Series S591/05 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren

Date of Use 2026-07-08

12/06/2026

Nederland

Nederland

Top scheerapparaat!

Wat een topding! Mijn zoon heeft net beginnende baardgroei en dus nog een heel kwetsbaar huidje. Met dit apparaat scheert hij zich superglad tot elk fijn, vlassig haartje aan toe, zónder zich open te halen. Zelfs mijn man heeft hem uitgetest en is erg tevreden over het resultaat! Het apparaat is mooi compact, waardoor hij ideaal is voor in het badtasje en nauwelijks ruimte inneemt. Hij ligt superlekker in de hand, de batterij gaat lekker lang mee en hij is makkelijk schoon te houden. En ook niet onbelangrijk: mijn zoon vindt hem er best stoer uitzien!

Denne omtalen gjelder Philips Shaver 500 Series S591/05 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren

Date of Use 2026-05-29

Denne omtalen gjelder Philips Shaver 500 Series S591/05 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren

Date of Use 2026-05-29

26/05/2026

Nederland

Nederland

Erg fijn product!

Ik reis erg veel voor mijn werk en dit kleine scheerapparaat is perfect. Je krijgt er een beschermhoesje bij, waardoor hij compact blijft. Ook zit er een magnetische kapje op zodat hij goed opgeborgen en bescherm is. De batterij was wel helemaal leeg toen ik hem voor het eerst wilde gebruiken, maar na even opladen was hij klaar voor gebruik. Het viel mij wel op dat dit apparaat niet opgeladen kan worden met USB-C, waardoor ik altijd deze speciale kabel moet meenemen. Dat vind ik eigenlijk het enige minpunt. Er zit een erg handige vergrendeling op, zodat hij niet zomaar aangaat in mijn trolley. Tijdens het gebruik maakt hij weinig geluid, wat erg prettig is. Je kunt hem ook onder de douche gebruiken. Dat heb ik zelf nog niet gedaan, maar het is fijn dat die mogelijkheid er is. Er zit ook een handig kwastje bij, zodat je hem goed kunt schoonmaken. Daarnaast gaat de batterij erg lang mee.

Denne omtalen gjelder Philips Shaver 500 Series S591/05 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren

Date of Use 2026-05-22

Denne omtalen gjelder Philips Shaver 500 Series S591/05 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren

Date of Use 2026-05-22

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024. 