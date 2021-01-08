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Brystpumper og pleie
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Philips Avent Manuell brystpumpe
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SCF430/10
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Brukerveiledning
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Er det trygt å bruke misfargede Philips Avent-produktdeler?
Kan jeg bruke Philips Avent-brystpumpen med noen Avent-produkter?
Hvordan forhindrer jeg at melken lekker etter pumping?
Hvordan setter jeg sammen den manuelle Philips Avent-brystpumpen?
Finnes det flere størrelser på puten?
AventTraktdeksel for brystpumpe
AventMassasjepute for brystpumpe
AventPumpehus for brystpumpe
AventDiagram for elektrisk brystpumpe
AventForseglingsplate for tåteflaske
AventBrystpumpehåndtak
AventStamme til membran
Philips AventBrystpumpehåndtak
AventBrystpumpeventil
AventFlaskelokk for mating
2-i-1 termopute
Sugekraften til den manuelle brystpumpen er for lav eller for høy
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Garanti
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