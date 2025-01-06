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Brystpumper og pleie
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Philips Avent Elektrisk brystpumpe
Utgått
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SCF396/11
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Data Act Document
Britisk samsvarserklæring - English (US)
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Bruk av produktet og resultater (1)
Strøm/lading/batterilevetid (1)
Melk (2)
Deler og tilbehør (1)
Rengjøring og vedlikehold (1)
Er det trygt å bruke misfargede Philips Avent-produktdeler?
Kan jeg bruke Philips Avent-brystpumpen med noen Avent-produkter?
Hvordan bør jeg varme opp brystmelk?
Hvordan bør jeg oppbevare pumpet brystmelk?
Hvor ofte bør jeg bytte ut brystpumpens deler?
AventTraktdeksel for brystpumpe
AventStrømadapter
AventMassasjepute for brystpumpe
AventPumpehus for brystpumpe
AventSilikonrør
AventSilikonhette
AventBrystpumpeventil
AventDiagram for elektrisk brystpumpe
AventFlaskelokk for mating
2-i-1 termopute
Pumpen har et problem med lading, batteri eller strøm
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Garanti
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