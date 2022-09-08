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CP9914
Skaper vakuumet som trengs for pumping
Denne silikonmembranen skaper det vakuumet som trengs for å pumpe ut morsmelk. For bruk med elektriske brystpumper.
SCF335/12
SCD330/31
SCF395/01
SCF395/31
SCF397/31
SCD340/31
SCF396/31
SCF398/31
SCF338/11
SCD395/21
Brystpumper
Hvit
Produktet trenger en ansiktsløftning en gang i blant, men det har aldri vært så enkelt som med ekstradeler fra Philips. Du får alt med garanti om Philips-kvalitet.