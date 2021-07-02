Betal senere med Klarna
100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Alle serier
Philips Avent Enkel elektronisk brystpumpe
Utgått
Støtte
SCF312/01
Gå til butikk
Logg på eller opprett en konto
Du har øyeblikkelig tilgang til bruksanvisninger, skreddersydd støtte med mer. I tillegg er det raskt og enkelt.
Brukerveiledning
Alle (4)
Other Questions (1)
Kan jeg bruke Philips Avent-brystpumpen med noen Avent-produkter?
Hva er Philips Avent-flaskene og -delene laget av?
Er Philips Avent-produktet mitt BPA- og BPS-fritt?
Når bør jeg kjøpe en brystpumpe?
Sett med komfortable brystskjell
Philips AventStrømadapter
AventBrystpumpe
Philips Avent Oppbevaringspose for is
2-i-1 termopute
Oppbevaringsposer for brystmelk