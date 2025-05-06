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Shaver series 7000 Overhalt Wet & Dry elektrisk barbermaskin
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S7788/55R1
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Hva betyr symbolene på Philips 7000 Series-barbermaskinen?
ShaverJusterbar skjeggstyler 1–5 mm
Shaver 5000, 7000, 8000Nesetrimmer
ShaversLadestativ
ShaversRengjøringspute
Shaver Veske
ShaversBeskyttende deksel
Shaver 7000Brakett
Shavers Rensebørste
ShaversRensebørste
Shaver series 7000, 5000Erstatningsskjærehoder
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