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Pusset opp
Dette produktet er renovert og testet av vårt team. Les mer
Beskyttende SkinGlide-belegg
SteelPrecision-blader
Bevegelsessensor
360-D fleksible hoder
Overhalte produkter fra Philips er nøye fornyet til høy kvalitetsstandard, noe som gir returnerte produkter nytt liv. De gir en mer bærekraftig og rimelig måte å velge Philips-kvalitet på, med tryggheten i en 2-års garanti og komplett kundestøtte.
Et beskyttende belegg mellom barberhodene og huden sørger for at barbermaskinen glir jevnere. Den er laget med opptil 250 000 mikroteknologiske perler per kvadratcentimeter, og forbedrer glidning på huden med opptil 30 %*** for å hjelpe til med å redusere irritasjon og støtte komfortabel daglig barbering.
Med opptil 90 000 kuttehandlinger per minutt kutter SteelPrecision-blader flere hår per drag for en tett og effektiv barbering. De 45 bladene med høy ytelse er selvslipende og produsert i Europa for pålitelig kutteytelse, barbering etter barbering.
Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024.
sammenlignet med ikke-belagt materiale
Testet mot Philips 3000-serien.
* Basert på brukere av Philips S7000-serien og GroomTribe i 2019.
* * Sammenligning av barberavfall etter å ha brukt rengjøringsmiddel kontra vann i patronen.