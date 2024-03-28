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  • Tettere* barbering, avansert hudbeskyttelse
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  • Tettere* barbering, avansert hudbeskyttelse
  • Tettere* barbering, avansert hudbeskyttelse
  • Tettere* barbering, avansert hudbeskyttelse
  • Tettere* barbering, avansert hudbeskyttelse
  • Tettere* barbering, avansert hudbeskyttelse
  • Tettere* barbering, avansert hudbeskyttelse
  • Tettere* barbering, avansert hudbeskyttelse
  • Tettere* barbering, avansert hudbeskyttelse
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Tettere* barbering, avansert hudbeskyttelse
  • Tettere* barbering, avansert hudbeskyttelse
  • Tettere* barbering, avansert hudbeskyttelse
  • Tettere* barbering, avansert hudbeskyttelse
  • Tettere* barbering, avansert hudbeskyttelse
  • Tettere* barbering, avansert hudbeskyttelse
  • Tettere* barbering, avansert hudbeskyttelse

Pusset opp

Shaver series 7000Overhalt Wet & Dry elektrisk barbermaskin

S7788/55R1

4.3
| (2959) Anmeldelser | 85% anbefaler dette produktet
Tettere* barbering, avansert hudbeskyttelse
Philips Series 7000 er utviklet for alle som barberer seg hver dag, og som ønsker en tett og komfortabel barbering med ekstra hudbeskyttelse. Med avansert SkinIQ-teknologi veileder den bevegelsene dine for bedre teknologi og færre bevegelser, selv med et tredagers skjegg.
Se alle fordeler

Dette produktet er renovert og testet av vårt team. Les mer

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Verdens ledende merke innen elektrisk barbering1

med SkinIQ-teknologi

Tettere* barbering, avansert hudbeskyttelse

  • Beskyttende SkinGlide-belegg

  • SteelPrecision-blader

  • Bevegelsessensor

  • 360-D fleksible hoder

Bruk mindre. Bruk mer.

Bruk mindre. Bruk mer.

Overhalte produkter fra Philips er nøye fornyet til høy kvalitetsstandard, noe som gir returnerte produkter nytt liv. De gir en mer bærekraftig og rimelig måte å velge Philips-kvalitet på, med tryggheten i en 2-års garanti og komplett kundestøtte.

Hjelper til med å redusere friksjon for bedre hudkomfort

Hjelper til med å redusere friksjon for bedre hudkomfort

Et beskyttende belegg mellom barberhodene og huden sørger for at barbermaskinen glir jevnere. Den er laget med opptil 250 000 mikroteknologiske perler per kvadratcentimeter, og forbedrer glidning på huden med opptil 30 %*** for å hjelpe til med å redusere irritasjon og støtte komfortabel daglig barbering.

Tett, effektiv kutting i hvert strøk

Tett, effektiv kutting i hvert strøk

Med opptil 90 000 kuttehandlinger per minutt kutter SteelPrecision-blader flere hår per drag for en tett og effektiv barbering. De 45 bladene med høy ytelse er selvslipende og produsert i Europa for pålitelig kutteytelse, barbering etter barbering.

Tekniske spesifikasjoner

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024. 

  1. sammenlignet med ikke-belagt materiale

  2. Testet mot Philips 3000-serien.

  3. * Basert på brukere av Philips S7000-serien og GroomTribe i 2019.

  4. * * Sammenligning av barberavfall etter å ha brukt rengjøringsmiddel kontra vann i patronen.