Tettere* barbering, avansert hudbeskyttelse

Philips Series 7000 er utviklet for alle som barberer seg hver dag, og som ønsker en tett og komfortabel barbering med ekstra hudbeskyttelse. Med avansert SkinIQ-teknologi veileder den bevegelsene dine for bedre teknologi og færre bevegelser, selv med et tredagers skjegg.