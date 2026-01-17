Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Dette produktet
Shaver Series 5000
Wet & Dry elektrisk barbermaskin
1 579,00 kr
Accessories
Quick Clean-pod
469,00 kr
Shaver series 7000, 5000
Erstatningsskjærehoder
515,00 kr
1 579,00 kr
1 579,00 kr
SteelPrecision-blader
PowerAdapt-sensor
360-D fleksible hoder
Integrert pop-up-trimmer
7 års levetid for motor og batteri
Med opptil 90 000 klippeoperasjoner per minutt barberer SteelPrecision-bladene tett og klipper mer hår per strøk*. De 45 bladene med høy ytelse er selvslipende og produsert i Europa.
Den intelligente ansiktshårsensoren leser av hårtettheten 250 ganger per sekund. Teknologien gir en dynamisk tilpasning av skjærekraften automatisk, slik at du får en behagelig og skånsom barbering.
Fullstendig fleksible hoder dreies 360° for å følge ansiktskonturene. Opplev optimal hudkontakt for en grundig og komfortabel barbering.
4.3
av 5
3604
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produktet
Vik27
17/01/2026
Norge
Bekreftet kjøper
Very good product. Recommend for moderate beard. Battery capacity 1-2 hour
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver Series 5000 S5885/25 Wet & Dry elektrisk barbermaskin
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver Series 5000 S5885/25 Wet & Dry elektrisk barbermaskin
Burtch66
13/10/2025
Norge
Bekreftet kjøper
En veldig barbermaskin
Jeg har hatt barbermaskinen i 6 uker, og er kjempefornøyd. Jeg bruker den annenhver dag og har kun ladet den 1 gang! Den barberer tett og fint. I kombinasjon med Nivea barberskum fungerer denne helt perfekt
Denne omtalen gjelder Shaver Series 5000 S5887/35 Våt og tørr elektrisk barbermaskin
Denne omtalen gjelder Shaver Series 5000 S5887/35 Våt og tørr elektrisk barbermaskin
rpph
21/06/2025
Norge
Bekreftet kjøper
Fungerer bra, usikker om må bruke ladestativet eller bare kabelen
Fordeler
Grei, solid produsent
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver Series 5000 S5898/35 Wet & Dry elektrisk barbermaskin
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver Series 5000 S5898/35 Wet & Dry elektrisk barbermaskin
Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024.
Testet i forhold til Philips 3000-serien.