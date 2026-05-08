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  • Enkel og hudvennlig intimbarbering
  • Enkel og hudvennlig intimbarbering
  • Enkel og hudvennlig intimbarbering
  • Enkel og hudvennlig intimbarbering
  • Enkel og hudvennlig intimbarbering
  • Enkel og hudvennlig intimbarbering
  • Enkel og hudvennlig intimbarbering
  • Enkel og hudvennlig intimbarbering
  • Enkel og hudvennlig intimbarbering
  • Enkel og hudvennlig intimbarbering
  • Enkel og hudvennlig intimbarbering
  • Enkel og hudvennlig intimbarbering

OneBladeIntimate

QP1924/20

4
| (292) Anmeldelser | 83% anbefaler dette produktet
Enkel og hudvennlig intimbarbering
SkinProtect-bladet gir ekstra beskyttelse mot hudirritasjon i den sensitive huden i armhulene og intime områder.
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Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Verdens mest foretrukne merke for elektrisk personlig pleie1

Barber og trim med ekstra beskyttelse mot huden

Enkel og hudvennlig intimbarbering

  • Enkel og hudvennlig intimbarbering

  • 1 x SkinProtect-blad

  • 1 x trimmekam

  • 100 % vanntett

  • Oppladbar, til våt eller tørr bruk

Beskytter sensitive områder

Beskytter sensitive områder

SkinProtect-bladet gir ekstra beskyttelse mot hudirritasjon i den sensitive huden i armhulene og intime områder.

Barbering og trimming i to retninger, 100 % vanntett, USB-A-lading

Barbering og trimming i to retninger, 100 % vanntett, USB-A-lading

Nå er den kjente OneBlade-teknologien klar for armhulene og de intime områdene nedentil, uansett lengden på håret. Den raske kutteren tar seg av alt håret med en hastighet på 100x i sekundet, mens de avrundede kantene og broen på hudbeskyttelsen beskytter huden under armene og nedentil.

Avtakbar 3 mm kam som enkelt trimmer håret

Avtakbar 3 mm kam som enkelt trimmer håret

Lyst til å beholde litt hår? Trim håret i armhulene og på intime områder, uansett hva du ønsker. Bare klikk på den avtakbare 3 mm trimmekammen.

Tekniske spesifikasjoner

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Deler og tilbehør

    HQ87 USB veggadapter

    CP0909/01
    • Lady shavers 8000/6000
    • Alt i ett trimmere 9000/7000/5000
    • Barbermaskiner i seriene 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2-pinners adapter med 7,5 watt passer for EU-land

    HQ87 USB veggadapter

    CP1607/01
    • Lady shavers 8000/6000
    • Alt i ett trimmere 9000/7000/5000
    • Barbermaskiner 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2-pinners adapter med 7,5 watt passer til Storbritannia

    USB-kabel

    CP1788/01
    • Kun kompatibel med USB-ladede enheter
    • Svart
    • Ledningslengde: 92 cm
    • 2-pinners
    • OneBlade

    OneBlade
    2 x SkinProtect-blader

    QP229/50
    • Enkel og hudvennlig intimbarbering
    • 2 x reserveblader
    • Til alle OneBlade-håndtak
    • Knivbladet varer i opptil fire måneder*

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.0

av 5

292

Anmeldelser

83%

anbefaler dette produktet

08/05/2026

Sverige

Sverige

Bekreftet kjøper

Riktigt bra

Fungera riktigt bra och lätt att använda samt att den inte hugger tag i håret

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder OneBlade QP1924/22 Intimate

Date of Use 2026-05-07

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder OneBlade QP1924/22 Intimate

Date of Use 2026-05-07

24/12/2025

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Leaves me with soft, smooth skin

I wish I had purchased this earlier and saved myself a lot of nicks, red skin and pain! It seemed to be a bit expensive at first glance but the razor is well engineered, and easy to manipulate it around difficult contours by holding it with just three fingers. The fact that it does not have a trailing power lead and it is so light weight, is a considerable advantage when trying to shave delicate areas. I discovered that it is better to use it on dry skin. When I used it on wet skin and then towel dried the area, I noticed lots of the finer, lighter coloured hairs had been missed. No fault of the razor, but simply because the hairs were not as visible to me, because they were wet. Shaving on dry skin was not painful. After shaving is complete, I discovered that soaking the area in comfortably warm water and then applying "baby oil", removed any minor discomfort that may have been suffered. The skin is left amazingly smooth. Even two days after shaving, it is not easy to find any hairs. After about four days, there are tiny, perhaps 1mm, fine hairs visible but the smoothness is still there. Although this shaver is primarily intended for the personal areas, I found it was very handy for removing the hairs from my top lip. An area that my Philips three head rotary shaver seems to have a slight problem with.

Denne omtalen gjelder OneBlade QP1924/22 Intimate

Denne omtalen gjelder OneBlade QP1924/22 Intimate

13/12/2024

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant

It was very easy to handle particularly on sensitive or hard-to-reach areas. The skin guard attachment and rounded blade edges add an extra layer of safety, making it ideal for the intimate areas without causing irritation or nicks. It gave a close trim and minimal irritation. It can last up to 45 min and takes 8 to charge. Only negative is that it doesn't come with a bag or case to keep it in.

Fordeler

Safe and gentle. Easy to clean - maintain. Affordable blade replacements

Ulemper

Not smooth, clean shave. No case

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder OneBlade QP1924/30 Intimate

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder OneBlade QP1924/30 Intimate

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024. 

  1. For å få den beste barberingsopplevelsen. Basert på to barberinger per uke. Faktiske resultater kan variere.