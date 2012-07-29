Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
HX6982/10
Tre modi
To børstehoder
UV-børstehoderenser
De unike dynamiske bevegelsene til den elektriske tannbørsten fra Philips Sonicare kommer skånsomt og effektivt til mellom tennene og langs tannkjøttkanten.
Den unike vinklede børstehodehalsen til dette tannbørstehodet gjør det enklere å nå baktenner, og fjerner plakk på de stedene der det er vanskelig å komme til.
Rensing, lading og oppbevaring i én og samme enhet. UV-børstehoderenseren hjelper deg med å holde børsten fri for bakterier. Den dreper opptil 99 % av alle bakterier og virus.*
4.1
av 5
48
Anmeldelser
JayD
29/07/2012
United Kingdom
A most useful product
One product not to be missed. It does a very good job and is certainly a lot better than your standard toothbrush. My dentist has no complaints either.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder FlexCare HX6982 Sonic electric toothbrush
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder FlexCare HX6982 Sonic electric toothbrush
Toothygrin
26/07/2012
United Kingdom
Does what it says on the tin
My dentist recommended this toothbrush and I really can't imagine using anything else now. I have to admit that I initially baulked at the price. It's expensive, but dentist bills are too (as my dentist reminded me) and I'm certain that the more you pay on the one the less you'll end up paying on the other. In fact, now I think about it, I'm confident this toothbrush has paid for itself. Personally, I find dental care a great big bore, but using the right tools minimizes the effort and maximizes the results. Best toothbrush I've ever owned.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder FlexCare HX6982 Sonic electric toothbrush
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder FlexCare HX6982 Sonic electric toothbrush
baby
25/07/2012
United Kingdom
Very easy to use and clean teeth
Best tooth brush I have used --teeth feel so clean and sparkly clean
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder FlexCare HX6982 Sonic electric toothbrush
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder FlexCare HX6982 Sonic electric toothbrush
Basert på en studie av over 2600 tannleger utført i USA, Canada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Korea, Nederland, Sveits, Spania, Sverige, Storbritannia i 2023–2024.
E coli, S. mutans og Herpes simplex