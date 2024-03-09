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NYHET Neste generasjons DiamondClean
Komplett oversikt gir komplett tannhygiene
Utgått
HX9918/89
HX992B
HX9917/89
HX992S
HX9917/90
HX6481/60
HX680B
HX6800/87
HX962K
HX9631/17
HX962P
HX9631/18
HX962G
HX9636/19
HX642A
HX6483/52
HX680Q
HX6848/98
Dobbeltpakning
Standard størrelse
Klikkes på plass
Til sensitive tenner og tannkjøtt
Det er klinisk bevist at tettpakkede børstehår av høy kvalitet fjerner mer plakk enn en manuell tannbørste.
Dette sensitive Philips Sonicare-børstehodet har svært myke børstehår til skånsom og effektiv pussing. Børstehårene med konturer passer også til formen på tennene dine for en svært sensitiv tannpuss. Også tilgjengelig i mindre, kompakt størrelse for en mer nøyaktig rengjøring.
Sensitive-børstehodet passer perfekt på alle Philips Sonicare-tannbørstehåndtak, unntatt PowerUp Battery og Essence. Bare klikk det av og på for enkel utskifting og rengjøring.
4.4
av 5
32
Anmeldelser
93%
anbefaler dette produktet
Enila
09/03/2024
Deutschland
Die besten Bürsten Köpfe bei empfindlichem Zahnfle
Die besten Zahnbürsten bei empfindlichen Zahnfleisch und frei liegenden Zahnhälsen durch zurück gehendes Zahnfleisch. Die Bürsten liegen durch die gleichmäßigen Borsten gut an und sind sehr weich. Ich würde sie immer weiter empfehlen. Wieso werden sie nicht mehr produziert?!!!
Fordeler
Super bei empfindlichem Zahnfleisch
Ulemper
Keine
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
Plumperqwatsch
02/05/2021
Deutschland
Bekreftet kjøper
Zahnfleischbluten verloren und kräftiger gemacht!
Hatte immer Probleme beim Zähneputzen bis ich auf diese Bürsten gekommen bin.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
Coco84
15/01/2022
France
Adapté aux gencives fragiles
Pourquoi avoir abandonné le produit ? Quel est la brosse la plus souple en remplacement ?
Fordeler
Très souple
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder S Sensitive HX6054/07 Têtes de brosse à dents standard
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder S Sensitive HX6054/07 Têtes de brosse à dents standard