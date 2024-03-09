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NYHET Neste generasjons DiamondClean

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  • Ultrasensitiv rengjøring. Ultramyk komfort.
  • Ultrasensitiv rengjøring. Ultramyk komfort.
  • Ultrasensitiv rengjøring. Ultramyk komfort.
  • Ultrasensitiv rengjøring. Ultramyk komfort.
  • Ultrasensitiv rengjøring. Ultramyk komfort.
  • Ultrasensitiv rengjøring. Ultramyk komfort.

Utgått

Philips Sonicare S SensitiveStandard soniske tannbørstehoder

HX6052/07

4.4
| (32) Anmeldelser | 93% anbefaler dette produktet
Ultrasensitiv rengjøring. Ultramyk komfort.
Philips Sonicare S Sensitive-tannbørstehodet er perfekt for de som sliter med smertelige sensitive tenner og tannkjøtt. Du får en effektiv tannrens som er skånsom mot tannkjøttet.
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Overlegen rengjøring for sensitive tenner og tannkjøtt

Ultrasensitiv rengjøring. Ultramyk komfort.

  • Dobbeltpakning

  • Standard størrelse

  • Klikkes på plass

  • Til sensitive tenner og tannkjøtt

Fjerner mer plakk enn en manuell tannbørste

Fjerner mer plakk enn en manuell tannbørste

Det er klinisk bevist at tettpakkede børstehår av høy kvalitet fjerner mer plakk enn en manuell tannbørste.

Nyskapende børstedesign fjerner plakk på en skånsom måte

Nyskapende børstedesign fjerner plakk på en skånsom måte

Dette sensitive Philips Sonicare-børstehodet har svært myke børstehår til skånsom og effektiv pussing. Børstehårene med konturer passer også til formen på tennene dine for en svært sensitiv tannpuss. Også tilgjengelig i mindre, kompakt størrelse for en mer nøyaktig rengjøring.

Klikkes på plass for enkel bytting av børstehoder

Klikkes på plass for enkel bytting av børstehoder

Sensitive-børstehodet passer perfekt på alle Philips Sonicare-tannbørstehåndtak, unntatt PowerUp Battery og Essence. Bare klikk det av og på for enkel utskifting og rengjøring.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.4

av 5

32

Anmeldelser

93%

anbefaler dette produktet

3

09/03/2024

Deutschland

Deutschland

Die besten Bürsten Köpfe bei empfindlichem Zahnfle

Die besten Zahnbürsten bei empfindlichen Zahnfleisch und frei liegenden Zahnhälsen durch zurück gehendes Zahnfleisch. Die Bürsten liegen durch die gleichmäßigen Borsten gut an und sind sehr weich. Ich würde sie immer weiter empfehlen. Wieso werden sie nicht mehr produziert?!!!

Fordeler

Super bei empfindlichem Zahnfleisch

Ulemper

Keine

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

02/05/2021

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Zahnfleischbluten verloren und kräftiger gemacht!

Hatte immer Probleme beim Zähneputzen bis ich auf diese Bürsten gekommen bin.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

15/01/2022

France

France

Adapté aux gencives fragiles

Pourquoi avoir abandonné le produit ? Quel est la brosse la plus souple en remplacement ?

Fordeler

Très souple

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder S Sensitive HX6054/07 Têtes de brosse à dents standard

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder S Sensitive HX6054/07 Têtes de brosse à dents standard

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