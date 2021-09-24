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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
To flasker
125 ml + 260 ml
Smokk for nyfødte + sakte gj.strøm.
0m+ og 1m+
Flaskesmokken holder seg full av melk, selv når flasken holdes horisontalt, slik at babyen din kan drikke i en mer naturlig, oppreist stilling. Dette kan redusere luftproblemer og luftinntak og gjøre matetiden mer behagelig for deg og babyen.
Den unike AirFree™-ventilen vår trekker luften bort fra flaskesmokken, slik at babyen svelger mindre luft når den drikker. Dette kan redusere vanlige mateproblemer som kolikk, luftproblemer og refluks.
Kliniske studier har vist at Philips Avent-flasken reduserer kolikk og uro*. Hvordan gjør den dette? En ventil i flaskesmokken forhindrer at det bygger seg opp vakuum når babyen drikker, noe som gjør at babyen kan mates uforstyrret. Dette kan redusere kolikk, refluks, oppgulp og raping.
5.0
av 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
KVD95
24/09/2021
Deutschland
Sehr hochwertige Qualität
Ich kann die Anti-colic AirFree Flaschen echt nur empfehlen, meine Tochter fast 4 Wochen alt hatte starke colic weil sie an jeder Flasche sehr viel Luft geschluckt hatte. Ich habe wirklich alle Marken durch gekauft und nun diese AirFree Avent Flasche probiert und bin total begeistert. Das Fläschchen geben ist so entspannt wie noch noch nie zuvor und die verschraubdeckel passen auch echt auf alle Avent Flaschen. Ich würde diese Flaschen jederzeit wieder kaufen.
Fordeler
Anti-colic funktion ist super
Ulemper
Es gibt absolut keine Nachteile
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCD809/01 Anti-colic mit AirFree™ Ventil
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCD809/01 Anti-colic mit AirFree™ Ventil
nochmal Papa mit 54
12/07/2021
Deutschland
Das AirFree Ventil ist großartig
Fürs Nachtfläschen super. Das Ventil sorgt für besseren Fluss. Wir haben 3 Ventile im Einsatz. Jetzt ist eines nach 8 Monaten kaputt gegangen und wir kaufen wieder ein Set mit Ventil.
Fordeler
Nahrungsfluss besser, weniger Luft im Bauch
Ulemper
Muss auch mit gereignigt werden. Die schmale Silikonlippe wirk empfindlich.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCD809/01 Anti-colic mit AirFree™ Ventil
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCD809/01 Anti-colic mit AirFree™ Ventil
Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023.
AirFree™-ventilen er utformet slik at babyen svelger mindre luft. Flaskesmokken holder seg full av melk, også når den holdes horisontalt, når du mater babyen sittende. Ved å redusere mengden luft babyen får i seg, bidrar du også til å lindre vanlige problemer som kommer fra mating, som kolikk, refluks og luftproblemer.
To uker gamle babyer som ble matet med en Philips Avent-flaske, viste gjennomgående færre kolikksymptomer sammenlignet med en vanlig flaske og betydelig mindre uro om natten, sammenlignet med babyer som ble matet med en konkurrerende flaske.
Hva er kolikk og hvordan påvirker det babyer? Kolikk forårsakes av at babyer svelger luft under matingen, noe som skaper ubehag i fordøyelsessystemet. Symptomene på kolikk er blant annet gråt, uro, luft i magen og gulping.