ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Utformet for å redusere kolikk, refluks og luftproblemer*
  • Utformet for å redusere kolikk, refluks og luftproblemer*
  • Utformet for å redusere kolikk, refluks og luftproblemer*
  • Utformet for å redusere kolikk, refluks og luftproblemer*
  • Utformet for å redusere kolikk, refluks og luftproblemer*
  • Utformet for å redusere kolikk, refluks og luftproblemer*
  • Utformet for å redusere kolikk, refluks og luftproblemer*
  • Utformet for å redusere kolikk, refluks og luftproblemer*
  • Utformet for å redusere kolikk, refluks og luftproblemer*
  • Utformet for å redusere kolikk, refluks og luftproblemer*
  • Utformet for å redusere kolikk, refluks og luftproblemer*
  • Utformet for å redusere kolikk, refluks og luftproblemer*
  • Utformet for å redusere kolikk, refluks og luftproblemer*
  • Utformet for å redusere kolikk, refluks og luftproblemer*
  • Utformet for å redusere kolikk, refluks og luftproblemer*
  • Utformet for å redusere kolikk, refluks og luftproblemer*
  • Utformet for å redusere kolikk, refluks og luftproblemer*
  • Utformet for å redusere kolikk, refluks og luftproblemer*
  • Utformet for å redusere kolikk, refluks og luftproblemer*
  • Utformet for å redusere kolikk, refluks og luftproblemer*
  • Utformet for å redusere kolikk, refluks og luftproblemer*
  • Utformet for å redusere kolikk, refluks og luftproblemer*
  • Utformet for å redusere kolikk, refluks og luftproblemer*
  • Utformet for å redusere kolikk, refluks og luftproblemer*

Philips AventAirFree™-ventilen motvirker kolikk

SCD809/01

5
| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet
Utformet for å redusere kolikk, refluks og luftproblemer*
AirFree™-ventilen er utformet slik at babyen svelger mindre luft. Flaskesmokken holder seg full av melk, også når den holdes horisontalt, når du mater babyen sittende. Ved å redusere mengden luft babyen får i seg, bidrar du også til å lindre vanlige problemer som kommer fra mating, som kolikk, refluks og luftproblemer.
Se alle fordeler
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Holder melken inne og luften ute

Utformet for å redusere kolikk, refluks og luftproblemer*

  • To flasker

  • 125 ml + 260 ml

  • Smokk for nyfødte + sakte gj.strøm.

  • 0m+ og 1m+

Holder melken inne og luften ute, for enkel oppreist mating

Holder melken inne og luften ute, for enkel oppreist mating

Flaskesmokken holder seg full av melk, selv når flasken holdes horisontalt, slik at babyen din kan drikke i en mer naturlig, oppreist stilling. Dette kan redusere luftproblemer og luftinntak og gjøre matetiden mer behagelig for deg og babyen.

Flaskesmokken holder seg full av melk, ikke luft

Flaskesmokken holder seg full av melk, ikke luft

Den unike AirFree™-ventilen vår trekker luften bort fra flaskesmokken, slik at babyen svelger mindre luft når den drikker. Dette kan redusere vanlige mateproblemer som kolikk, luftproblemer og refluks.

Antikolikksystem med dokumentert kolikk- og urohemmende virkning*

Antikolikksystem med dokumentert kolikk- og urohemmende virkning*

Kliniske studier har vist at Philips Avent-flasken reduserer kolikk og uro*. Hvordan gjør den dette? En ventil i flaskesmokken forhindrer at det bygger seg opp vakuum når babyen drikker, noe som gjør at babyen kan mates uforstyrret. Dette kan redusere kolikk, refluks, oppgulp og raping.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Finn en reservedel eller et tilbehør

Gå til deler og tilbehør

Deler og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

5.0

av 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

4
3
2
1

24/09/2021

Deutschland

Deutschland

Sehr hochwertige Qualität

Ich kann die Anti-colic AirFree Flaschen echt nur empfehlen, meine Tochter fast 4 Wochen alt hatte starke colic weil sie an jeder Flasche sehr viel Luft geschluckt hatte. Ich habe wirklich alle Marken durch gekauft und nun diese AirFree Avent Flasche probiert und bin total begeistert. Das Fläschchen geben ist so entspannt wie noch noch nie zuvor und die verschraubdeckel passen auch echt auf alle Avent Flaschen. Ich würde diese Flaschen jederzeit wieder kaufen.

Fordeler

Anti-colic funktion ist super

Ulemper

Es gibt absolut keine Nachteile

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCD809/01 Anti-colic mit AirFree™ Ventil

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCD809/01 Anti-colic mit AirFree™ Ventil

12/07/2021

Deutschland

Deutschland

Das AirFree Ventil ist großartig

Fürs Nachtfläschen super. Das Ventil sorgt für besseren Fluss. Wir haben 3 Ventile im Einsatz. Jetzt ist eines nach 8 Monaten kaputt gegangen und wir kaufen wieder ein Set mit Ventil.

Fordeler

Nahrungsfluss besser, weniger Luft im Bauch

Ulemper

Muss auch mit gereignigt werden. Die schmale Silikonlippe wirk empfindlich.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCD809/01 Anti-colic mit AirFree™ Ventil

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCD809/01 Anti-colic mit AirFree™ Ventil

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023. 

  1. AirFree™-ventilen er utformet slik at babyen svelger mindre luft. Flaskesmokken holder seg full av melk, også når den holdes horisontalt, når du mater babyen sittende. Ved å redusere mengden luft babyen får i seg, bidrar du også til å lindre vanlige problemer som kommer fra mating, som kolikk, refluks og luftproblemer.

  2. To uker gamle babyer som ble matet med en Philips Avent-flaske, viste gjennomgående færre kolikksymptomer sammenlignet med en vanlig flaske og betydelig mindre uro om natten, sammenlignet med babyer som ble matet med en konkurrerende flaske.

  3. Hva er kolikk og hvordan påvirker det babyer? Kolikk forårsakes av at babyer svelger luft under matingen, noe som skaper ubehag i fordøyelsessystemet. Symptomene på kolikk er blant annet gråt, uro, luft i magen og gulping.