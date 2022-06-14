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Dette produktet
Quick Clean Pod-kassett
239,00 kr
Shaver series 7000, 5000
Erstatningsskjærehoder
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XP9407/37
X9000/10
X9000/30
X9001/10
X9001/30
X9002/10
X9002/30
X9003/30
XP9200/30
XP9200/33
Dobbeltpakning
Hygienisk barbering i opptil seks mnd
Quick Clean Pod-kompatibel
Formelen, som er beriket med aktive smøremidler, beskytter skjærehodene mot friksjon og slitasje og sørger for at barbermaskinen fungerer optimalt.
Rensekassettens spesielle duft lukter godt og gir deg en ren følelse når du barberer deg.
Rengjøringsvæsken er fullstendig alkoholfri og skånsom og utformet for å beskytte mot hudirritasjon.
3.8
av 5
67
Anmeldelser
80%
anbefaler dette produktet
CC12/50
14/06/2022
Norge
God rensevæske
Dette produktet er veldig egnet til å rense barbermaskinen. Beholderen med rensevæske er lett å skifte ut i tide med «GroomTribe» applikasjonen for iPhone.
Fordeler
Rensevæske for 30 dager samlet i en beholder.
Ulemper
Beholderen inneholder alt smusset fra barberingene.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder CC12/50 Quick Clean Pod-kassett
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder CC12/50 Quick Clean Pod-kassett
Crille53
09/08/2023
Sverige
Rakapparaten rengöres mycket enkelt och snabbt
Rakapparaten rengöres mycket enkelt och snabbt i denna Quick Clean Pod-patron som också håller den fräsch så att den luktar gott efter sin rengöring.
Fordeler
Snabbt och enkelt.
Ulemper
Inga än så länge.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder CC13/50 Quick Clean Pod-patron
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder CC13/50 Quick Clean Pod-patron
Ian M B
07/05/2026
United Kingdom
Brilliant blade cleaning concept
Brilliant system cleans really well can't recommend this strongly enough superb system. Only issue is getting hold of the cartridges & being sure your buying the correct one.
Fordeler
Fantastic
Ulemper
Getting hold of wash cartridges for 9000i razor
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Philips Quick Clean Pod Cartridge CC13/50 3-pack cleaning cartridges for electric shaver heads
Date of Use 2026-05-07
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Philips Quick Clean Pod Cartridge CC13/50 3-pack cleaning cartridges for electric shaver heads
Date of Use 2026-05-07
Testresultater basert på et tredjeparts testbyrå, under laboratorieforholdene, etter bruk i 1 minutt, kan patronen effektivt forhindre vekst av Staphylococcus Aureus og Candida Albicans. Den preventive effektiviteten for Staphylococcus Aureus er 99,9 %