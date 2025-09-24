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Lady Shaver Series 6000 Trådløs barbermaskin for våt og tørr barbering
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BRL146/00
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Britisk samsvarserklæring - English (US)
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Når må jeg bytte ut dameskjærefolien?
Kan jeg bruke Philips-barbermaskinen for kvinner i dusjen eller badekaret?
Hvordan rengjør jeg Philips-barbermaskinen for kvinner?
Bør jeg bruke Philips-epilator eller -barbermaskin for kvinner på våt eller tørr hud?
Er det trygt å bruke skjærefolie på hele kroppen?
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Pinsettsett
Philips-barbermaskinen for kvinner lader ikke
Philips-barbermaskinen for kvinner funker ikke
Jeg finner ikke USB-adapteren/-laderen til Philips-produktet
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