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  • En skånsom barbering for glatt hud
  • En skånsom barbering for glatt hud
  • En skånsom barbering for glatt hud
  • En skånsom barbering for glatt hud
  • En skånsom barbering for glatt hud
  • En skånsom barbering for glatt hud
  • En skånsom barbering for glatt hud
  • En skånsom barbering for glatt hud
  • En skånsom barbering for glatt hud
  • En skånsom barbering for glatt hud
  • En skånsom barbering for glatt hud
  • En skånsom barbering for glatt hud
  • En skånsom barbering for glatt hud
  • En skånsom barbering for glatt hud
  • En skånsom barbering for glatt hud
  • En skånsom barbering for glatt hud
  • En skånsom barbering for glatt hud
  • En skånsom barbering for glatt hud
  • En skånsom barbering for glatt hud
  • En skånsom barbering for glatt hud
  • En skånsom barbering for glatt hud
  • En skånsom barbering for glatt hud
  • En skånsom barbering for glatt hud
  • En skånsom barbering for glatt hud

Lady Shaver Series 6000Trådløs barbermaskin for våt og tørr barbering

BRL146/00

4.4
| (866) Anmeldelser | 92% anbefaler dette produktet
En skånsom barbering for glatt hud
Få en jevn barbering over hele kroppen. Den praktiske og brukervennlige Philips Lady Shaver Series 6000 kan brukes på sensitive områder for å gi glatt og velpleid hud på en enkel måte.
Se alle fordeler

En skånsom barbering for glatt hud

  • Flytende enkeltfolie

  • 10 t opplading

  • +7-tilbehør

En jevn og varsom barbering

En jevn og varsom barbering

Philips Lady Shaver i 6000-serien er utformet for å være varsom og komfortabel på huden på ulike deler av kroppen*. 80 % av kundene våre bekrefter at de ikke får rød eller irritert hud**. Få hårløs hud uten å ofre hudkomfort

Avrundede trimmertupper for skånsom barbering

Avrundede trimmertupper for skånsom barbering

Avrundede trimmertupper foran og bak barberingsfolien sørger for at barbermaskin glir lett over huden. 78 % av kvinnene er enige i at disse tuppene forhindrer oppskraping av huden***

Flytende enkeltfolie for jevn barbering

Flytende enkeltfolie for jevn barbering

Den flytende folien glir naturlig over konturene og kurvene til huden din og opprettholder tett kontakt med den, slik at du får en jevn barbering

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.4

av 5

866

Anmeldelser

92%

anbefaler dette produktet

22/11/2022

Norge

Norge

Lettvint

Enkel og grei i bruk, uten masse unødvendige funksjoner. God batterikapasitet. Den var enkel å rengjøre og lettvint å ta i bruk i dusjen.

Fordeler

Lettvint og enkelt, liker mulighet for å bruke i dusjen.

Ulemper

Savner en form for oppbevaring sammen med ekstra "hoder".

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Lady Shaver Series 6000 BRL136/00 Trådløs barbermaskin for våt og tørr barbering

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Lady Shaver Series 6000 BRL136/00 Trådløs barbermaskin for våt og tørr barbering

16/11/2022

Norge

Norge

Produkter har flotte funksjoner

Dette er et flott og praktisk produkt. Jeg liker det.

Fordeler

Det går raskt å shaive seg. Den fjerner alt av hår. Det er gode instrukser på hvordan man bruker produkter.

Ulemper

Ingen som jeg kan komme på.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Lady Shaver Series 6000 BRL136/00 Trådløs barbermaskin for våt og tørr barbering

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Lady Shaver Series 6000 BRL136/00 Trådløs barbermaskin for våt og tørr barbering

14/11/2022

Norge

Norge

Produktet er mykt og skånsomt

Dette produkte var helt magisk og bruke, gjorde barneringen så behagelig og enkelt!

Fordeler

Enkelt i en travel hverdag

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Lady Shaver Series 6000 BRL136/00 Trådløs barbermaskin for våt og tørr barbering

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Lady Shaver Series 6000 BRL136/00 Trådløs barbermaskin for våt og tørr barbering

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Ansvarsfraskrivelser

  1. 74 %, HUT Tyskland N=49, 2021

  2. HUT Tyskland N=49, 2021

  3. Sammenlignet med gjeldende Lady Shaver, HUT Tyskland N=49, 2021