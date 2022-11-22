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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Flytende enkeltfolie
10 t opplading
+7-tilbehør
Philips Lady Shaver i 6000-serien er utformet for å være varsom og komfortabel på huden på ulike deler av kroppen*. 80 % av kundene våre bekrefter at de ikke får rød eller irritert hud**. Få hårløs hud uten å ofre hudkomfort
Avrundede trimmertupper foran og bak barberingsfolien sørger for at barbermaskin glir lett over huden. 78 % av kvinnene er enige i at disse tuppene forhindrer oppskraping av huden***
Den flytende folien glir naturlig over konturene og kurvene til huden din og opprettholder tett kontakt med den, slik at du får en jevn barbering
4.4
av 5
866
Anmeldelser
92%
anbefaler dette produktet
MartineOslo
22/11/2022
Norge
Del av opprykk
Lettvint
Enkel og grei i bruk, uten masse unødvendige funksjoner. God batterikapasitet. Den var enkel å rengjøre og lettvint å ta i bruk i dusjen.
Fordeler
Lettvint og enkelt, liker mulighet for å bruke i dusjen.
Ulemper
Savner en form for oppbevaring sammen med ekstra "hoder".
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Lady Shaver Series 6000 BRL136/00 Trådløs barbermaskin for våt og tørr barbering
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Lady Shaver Series 6000 BRL136/00 Trådløs barbermaskin for våt og tørr barbering
Martkjo
16/11/2022
Norge
Del av opprykk
Produkter har flotte funksjoner
Dette er et flott og praktisk produkt. Jeg liker det.
Fordeler
Det går raskt å shaive seg. Den fjerner alt av hår. Det er gode instrukser på hvordan man bruker produkter.
Ulemper
Ingen som jeg kan komme på.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Lady Shaver Series 6000 BRL136/00 Trådløs barbermaskin for våt og tørr barbering
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Lady Shaver Series 6000 BRL136/00 Trådløs barbermaskin for våt og tørr barbering
Lovethis123
14/11/2022
Norge
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Produktet er mykt og skånsomt
Dette produkte var helt magisk og bruke, gjorde barneringen så behagelig og enkelt!
Fordeler
Enkelt i en travel hverdag
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Lady Shaver Series 6000 BRL136/00 Trådløs barbermaskin for våt og tørr barbering
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Lady Shaver Series 6000 BRL136/00 Trådløs barbermaskin for våt og tørr barbering
74 %, HUT Tyskland N=49, 2021
HUT Tyskland N=49, 2021
Sammenlignet med gjeldende Lady Shaver, HUT Tyskland N=49, 2021