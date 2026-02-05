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Epilator Series 9000 Trådløs epilator, våt og tørr

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Epilator Series 9000Trådløs epilator, våt og tørr

BRE719/00

Epilator Series 9000 Trådløs epilator, våt og tørr

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  • Slik bruker du epilatorsettet: Din komplette rutineveiledning
    Slik bruker du epilatorsettet: Din komplette rutineveiledning
  • Kom i gang: Slik forbereder du hårfjerningsrutinen
    Kom i gang: Slik forbereder du hårfjerningsrutinen
  • Nødvendighetene for effektiv epilering
    Nødvendighetene for effektiv epilering
  • Slik tar du vare på epilatorsettet
    Slik tar du vare på epilatorsettet

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Britisk samsvarserklæring - English (US)

  • PDF fil, 143.7 kB
  • 28 May 2026

Brukerhåndbok

  • PDF fil, 4.9 MB
  • 17 December 2025

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