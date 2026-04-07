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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Til våt og tørr bruk
For ben, kropp og bikini
Mer enn en epilator
8 tilbehør totalt
Gled deg over å være fri fra hårfjerningsrutinen. Ikke mer venting på at håret skal vokse: fjerner hår som er tre ganger kortere enn voks.
Verdens første epilator med ProGuide med 360° synlighet for effektive og skånsomme resultater. ProGuide perfeksjonerer 75° epileringsvinkelen for best resultat og holder huden stram for mer hudkomfort. 360° LED-lys hjelper deg med å oppdage og fjerne flere hår.
Effektive og raske resultater med Double Action-teknologi. Fanger selv de korteste hårene med keramisk pinsett. Griper og fjerner hår så korte som 0,5 mm. Du trenger ikke å trykke. Bare skyv. Integrert LED-lys sørger for at ingen hår skjuler seg for deg. Få det gjort på under 6 minutter på begge leggene.
4.7
av 5
194
Anmeldelser
99%
anbefaler dette produktet
Seagull 74
07/04/2026
United Kingdom
Del av opprykk
Transformed my hair removal routine
The braun epilator 9000 has totally transformed my hair removal routine id always used a razor, well not anymore. This has actually changed my life ! The 9000 is a sleek design comfortable grip quiet motor and powerful performance It's also incredibly versatile perfect for legs arms and more sensitive areas , it's fast and effective to use removing even the tiniest hairs , the built in light is genius making sure i don't miss a spot if you're looking for a long lasting smooth upkeep the braun 9000 is amazing
Fordeler
Easy to use fast lasting results
Ulemper
None
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Epilator Series 9000 BRE728/00 Cordless epilator; Wet & Dry
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Epilator Series 9000 BRE728/00 Cordless epilator; Wet & Dry
vezza
26/03/2026
United Kingdom
Del av opprykk
Wow! what a product, great value
The epilator series 900 has a great range of heads to suit lots of scenarios with the switch of a head.You can use it with both water and dry. The attachment for rough skin works wonders and the battery power is amazing. I wasn't sure as being a mid to older lady about the epilator and first time use I was sceptical with the epilator head and thought 'it's too painful' but after using a few times it gives amazing results and no longer hurts. The exfoliation tool helps give a smooth finish to a job well done.
Fordeler
range of heads to complete body care
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Epilator Series 9000 BRE728/00 Cordless epilator; Wet & Dry
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Epilator Series 9000 BRE728/00 Cordless epilator; Wet & Dry
Ellsbells90
22/03/2026
United Kingdom
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This product is great!
I absolutely loved this product, so easy to use and quick saving me so much time, having mobility issues it definitely helped me. First time I used it it hurt a little bit but now it’s fine and works fantastic really getting the hair off legs leaving them feeling so smooth
Fordeler
Quick and easy
Ulemper
Hurts a bit
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Epilator Series 9000 BRE718/00 Cordless epilator; Wet & Dry
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Epilator Series 9000 BRE718/00 Cordless epilator; Wet & Dry
sammenlignet med uten ProGuide.
med 2 års garanti.