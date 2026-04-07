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  • Hei, kroppen. Kraftig. Skånsom kroppspleie.
  • Hei, kroppen. Kraftig. Skånsom kroppspleie.
  • Hei, kroppen. Kraftig. Skånsom kroppspleie.
  • Hei, kroppen. Kraftig. Skånsom kroppspleie.
  • Hei, kroppen. Kraftig. Skånsom kroppspleie.
  • Hei, kroppen. Kraftig. Skånsom kroppspleie.
  • Hei, kroppen. Kraftig. Skånsom kroppspleie.
  • Hei, kroppen. Kraftig. Skånsom kroppspleie.
  • Hei, kroppen. Kraftig. Skånsom kroppspleie.
  • Hei, kroppen. Kraftig. Skånsom kroppspleie.
  • Hei, kroppen. Kraftig. Skånsom kroppspleie.
  • Hei, kroppen. Kraftig. Skånsom kroppspleie.
  • Hei, kroppen. Kraftig. Skånsom kroppspleie.
  • Hei, kroppen. Kraftig. Skånsom kroppspleie.
  • Hei, kroppen. Kraftig. Skånsom kroppspleie.
  • Hei, kroppen. Kraftig. Skånsom kroppspleie.
  • Hei, kroppen. Kraftig. Skånsom kroppspleie.
  • Hei, kroppen. Kraftig. Skånsom kroppspleie.
  • Hei, kroppen. Kraftig. Skånsom kroppspleie.
  • Hei, kroppen. Kraftig. Skånsom kroppspleie.

Epilator Series 9000Trådløs epilator, våt og tørr

BRE719/00

4.7
| (194) Anmeldelser | 99% anbefaler dette produktet
Hei, kroppen. Kraftig. Skånsom kroppspleie.
Vår mest effektive epilator, din glatteste hud. Vi introduserer verdens første epilator med ProGuide med 360° synlighet for effektive og skånsomme resultater. Mer enn en epilator. Ditt alt-i-ett-sett for hårfjerning og kroppspleie.
Se alle fordeler

Fri fra hårfjerningsrutinen i opptil 4 uker.

Hei, kroppen. Kraftig. Skånsom kroppspleie.

  • Til våt og tørr bruk

  • For ben, kropp og bikini

  • Mer enn en epilator

  • 8 tilbehør totalt

Glatthet i opptil fire uker

Glatthet i opptil fire uker

Gled deg over å være fri fra hårfjerningsrutinen. Ikke mer venting på at håret skal vokse: fjerner hår som er tre ganger kortere enn voks.

ProGuide. Mindre vondt, mer hudkomfort*

ProGuide. Mindre vondt, mer hudkomfort*

Verdens første epilator med ProGuide med 360° synlighet for effektive og skånsomme resultater. ProGuide perfeksjonerer 75° epileringsvinkelen for best resultat og holder huden stram for mer hudkomfort. 360° LED-lys hjelper deg med å oppdage og fjerne flere hår.

Effektiv og rask. Lys opp. Se. Ta det.

Effektiv og rask. Lys opp. Se. Ta det.

Effektive og raske resultater med Double Action-teknologi. Fanger selv de korteste hårene med keramisk pinsett. Griper og fjerner hår så korte som 0,5 mm. Du trenger ikke å trykke. Bare skyv. Integrert LED-lys sørger for at ingen hår skjuler seg for deg. Få det gjort på under 6 minutter på begge leggene.

Tekniske spesifikasjoner

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Deler og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.7

av 5

194

Anmeldelser

99%

anbefaler dette produktet

1

07/04/2026

United Kingdom

United Kingdom

Transformed my hair removal routine

The braun epilator 9000 has totally transformed my hair removal routine id always used a razor, well not anymore. This has actually changed my life ! The 9000 is a sleek design comfortable grip quiet motor and powerful performance It's also incredibly versatile perfect for legs arms and more sensitive areas , it's fast and effective to use removing even the tiniest hairs , the built in light is genius making sure i don't miss a spot if you're looking for a long lasting smooth upkeep the braun 9000 is amazing

Fordeler

Easy to use fast lasting results

Ulemper

None

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Epilator Series 9000 BRE728/00 Cordless epilator; Wet & Dry

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Epilator Series 9000 BRE728/00 Cordless epilator; Wet & Dry

26/03/2026

United Kingdom

United Kingdom

Wow! what a product, great value

The epilator series 900 has a great range of heads to suit lots of scenarios with the switch of a head.You can use it with both water and dry. The attachment for rough skin works wonders and the battery power is amazing. I wasn't sure as being a mid to older lady about the epilator and first time use I was sceptical with the epilator head and thought 'it's too painful' but after using a few times it gives amazing results and no longer hurts. The exfoliation tool helps give a smooth finish to a job well done.

Fordeler

range of heads to complete body care

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Epilator Series 9000 BRE728/00 Cordless epilator; Wet & Dry

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Epilator Series 9000 BRE728/00 Cordless epilator; Wet & Dry

22/03/2026

United Kingdom

United Kingdom

This product is great!

I absolutely loved this product, so easy to use and quick saving me so much time, having mobility issues it definitely helped me. First time I used it it hurt a little bit but now it’s fine and works fantastic really getting the hair off legs leaving them feeling so smooth

Fordeler

Quick and easy

Ulemper

Hurts a bit

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Epilator Series 9000 BRE718/00 Cordless epilator; Wet & Dry

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Epilator Series 9000 BRE718/00 Cordless epilator; Wet & Dry

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Ansvarsfraskrivelser

  1. sammenlignet med uten ProGuide.

  2. med 2 års garanti.