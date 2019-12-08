Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Tre påklikkbare kammer, 2, 3 og 5 mm
2D-barbermaskin som følger konturer
60 min. trådløs bruk / 1 t lading
Tilbehør for ryggen
Nå kan du trygt pleie hele kroppen med bare ett verktøy. Philips’ pleiesystem for menn for hele kroppen klipper hår i tre ulike lengder for et rent, jevnt resultat på rygg, skuldre, bryst, mage, underarmer, armer, lyske og ben.
Du kan bekvemt fjerne hår på ryggen. Dette tilbehøret er spesielt utformet for bekvem barbering av ryggen.
Skjærehodet har patenterte avrundede tupper og en hypoallergenisk folie for å beskytte huden mot kutt og snitt under barbering.
4.2
av 5
632
Anmeldelser
87%
anbefaler dette produktet
Sønnen_av_sol
08/12/2019
Norge
Bekreftet kjøper
Enkel og bruke
Effektiv og engkel. Kan brukes både våt og tørr. Jeg bruker den hver gang før dusjer.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Dusjsikker trimmer for lyske og kropp
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Dusjsikker trimmer for lyske og kropp
HugoTarzan
11/10/2020
Sverige
Produkten har utmärkta funktioner
Valde denna för att den går att använda till hela kroppen och speciellt för skaftet som gör att man når hela ryggen. Den tar långa och korta hårstrån utan problem. KÖP!
Fordeler
Når överallt. Bra batteritid
Ulemper
Inga än så länge
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer
12/01/2020
Sverige
Fantastisk
Vilket resultat! Enastående, huden blir som en babyrumpa. Rakar lika nära som en rakhyvel fast utan sår och irritation. Detta är ett mirakel!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer
Nettbasert undersøkelse av 16 003 menn, brukere av elektrisk trimming, utført i 2024.