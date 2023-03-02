Betal senere med Klarna
100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Støttehjemmeside
Hvorfor lekker Sonicare Cordless Power Flosser vann?
Det er normalt at det lekker vann fra hullet under dyseutløserknappen. Dette hullet er laget for å slippe ut ubrukt vann fra dysen.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: HX3806/33 , HX3806/31 , HX3866/41 . Klikk her for å vise flere produktnumre ›
Alle (3)
Hva er forskjellen mellom Power Flosser-dysene?
Hvorfor følger det ikke med noen adapter med produktet?
Ta kontakt med Philips
Vi hjelper deg gjerne
Ser du etter noe annet?
Oppdag alle alternativer innen Philips-kundestøtte