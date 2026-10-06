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Philips' støtte

Hva er forskjellen mellom Power Flosser-dysene?

Avhengig av modellen din av Power Flosser leveres enheten med ett eller flere av disse dysene:

Dyse -ID

F1

F2

F3

Dysenavn

Standard

Komfort

Fire strømmer

Fordel

Gir én enkel strøm av vann for å fjerne matrester og plakk.

Myk gummidyse for komfort og enkel plassering for personer med sensitivt tannkjøtt

Myk gummidyse som leder vann inn i en kryssformet strøm som forsiktig fjerner plakk for å få en grundig rengjøring uten problemer.


 

Hva er forskjellen mellom Power Flosser-dysene?

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: HX3806/33, HX3806/31, HX3866/41. Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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