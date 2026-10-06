Hva er forskjellen mellom Power Flosser-dysene?

Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
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Dyse -ID
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F1
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F2
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F3
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Dysenavn
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Standard
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Komfort
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Fire strømmer
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Fordel
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Gir én enkel strøm av vann for å fjerne matrester og plakk.
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Myk gummidyse for komfort og enkel plassering for personer med sensitivt tannkjøtt
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Myk gummidyse som leder vann inn i en kryssformet strøm som forsiktig fjerner plakk for å få en grundig rengjøring uten problemer.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: HX3806/33, HX3806/31, HX3866/41. Klikk her for å vise flere produktnumre ›