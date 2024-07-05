Hvordan bruker jeg Philips Avent manuelle brystpumpe?
Hvis du ikke er sikker på hvordan du bruker Philips Avent manuelle brystpumpe, kan du se instruksjonene nedenfor.
Demonter, rengjør og desinfiser alle delene før du bruker brystpumpen for første gang og etter hver bruk.
Merk: Bruk alltid brystpumpen med puten.
Vask hendene grundig med såpe og vann, og sørg for at brystet er rent.
Trykk den monterte pumpen mot brystet. Sørg for at brystvorten din er plassert på midten slik at puten skaper en lufttett forsegling.
Begynn forsiktig å trykke ned håndtaket til du kjenner suget på brystet (se bildet nedenfor). La deretter håndtaket bevege seg tilbake til hvilestillingen. Gjenta trinn 4 raskt fem eller seks ganger for åstimulere laktasjonen.
Merk: Du trenger ikke å trykke håndtaket helt ned. Trykk det ned til det er behagelig for deg. Selv om du ikke utnytter all sugekraften fra pumpen, begynner melken snart å strømme.
Når melken begynner å strømme, bruker du en langsommere rytme ved å trykke ned håndtaket og holde det nede et øyeblikk før du lar det bevege seg tilbake til hvilestilling. Fortsett med denne rytmen mens melken strømmer. Hvis du blir sliten i hånden, prøv å bruke den andre hånden eller å pumpe fra det andre brystet.
Merk: Du må ikke være bekymret dersom ikke melken renner med en gang. Prøv å slappe av og fortsett å pumpe. Hvis du fra tid til annen flytter brystpumpen på brystet, kan det bidra til å stimulere melkestrømmen.
Fortsett å pumpe til du føler at brystet er tomt.
Når du er ferdig med å pumpe, fjern brystpumpen forsiktig fra brystet og skru flasken ut av pumpen. Rengjør de andre brukte delene på brystpumpen.
Hvis du fortsatt har problemer med å bruke Philips Avent manuelle brystpumpe, kan du kontakte oss for å få mer hjelp.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller:SCF430/01 , SCF430/13 , SCF430/16 . Klikk her for å vise flere produktnumre ›