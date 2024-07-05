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Philips' støtte

Hvordan bruker jeg Philips Avent manuelle brystpumpe?

Hvis du ikke er sikker på hvordan du bruker Philips Avent manuelle brystpumpe, kan du se instruksjonene nedenfor.

Demonter, rengjør og desinfiser alle delene før du bruker brystpumpen for første gang og etter hver bruk.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: SCF430/01 , SCF430/13 , SCF430/16 . Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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