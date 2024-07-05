Hvordan bruker jeg Philips Avent manuelle brystpumpe?

Merk: Du må ikke være bekymret dersom ikke melken renner med en gang. Prøv å slappe av og fortsett å pumpe. Hvis du fra tid til annen flytter brystpumpen på brystet, kan det bidra til å stimulere melkestrømmen.

Fortsett å pumpe til du føler at brystet er tomt. Når du er ferdig med å pumpe, fjern brystpumpen forsiktig fra brystet og skru flasken ut av pumpen. Rengjør de andre brukte delene på brystpumpen.