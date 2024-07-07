Philips' støtte Hvordan setter jeg sammen den manuelle Philips Avent-brystpumpen?

Denne artikkelen gjelder Philips Avent-brystpumpene som er vist nedenfor.



Følg trinnene som følger med for å sette sammen den manuelle Philips Avent-brystpumpen.



Merk: Sørg for at du har rengjort og desinfisert alle delene av brystpumpen som kommer i kontakt med morsmelk før bruk.

Sette sammen den manuelle brystpumpen Sett den hvite ventilen inn i pumpen fra undersiden. Skyv ventilen inn så langt som mulig (figur 1). Skru pumpen med klokken for å feste den på flasken, helt til pumpen sitter godt fast (figur 2). Sett stammen inn i silikonmembranen. Sørg for at stammen skyves helt inn (figur 3). Sett silikonmembranen inn i pumpen fra toppen. Sørg for at den sitter godt rundt kanten ved å trykke ned med fingrene for å sikre perfekt forsegling (figur 4). Fest håndtaket på membranen med stammen ved å koble hullet i håndtaket over enden av stammen. Skyv håndtaket ned på pumpen til det klikker på plass (figur 5). Plasser puten på pumpen, og kontroller at kanten dekker pumpen. Skyv den indre delen av puten inn i trakten mot linjen som er angitt med en pil, og kontroller at kantene på puten er ordentlig forseglet rundt pumpen (figur 6). Kun for den manuelle Essential-brystpumpen SCF417: Trykk inn mellom bladene for å fjerne eventuell fanget luft.