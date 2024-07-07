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Philips' støtte

Hvordan setter jeg sammen den manuelle Philips Avent-brystpumpen?

Denne artikkelen gjelder Philips Avent-brystpumpene som er vist nedenfor. 
 
Følg trinnene som følger med for å sette sammen den manuelle Philips Avent-brystpumpen.

Merk: Sørg for at du har rengjort og desinfisert alle delene av brystpumpen som kommer i kontakt med morsmelk før bruk.

Hvordan setter jeg sammen den manuelle Philips Avent-brystpumpen?

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: SCF430/01 , SCF430/13 , SCF430/16 . Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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