Philips' støtte Min tilkoblede Philips AVENT-babymonitor mister forbindelsen

Hvis foreldre- og babyenhetene til Philips AVENT-babymonitoren mister forbindelsen, plasserer du enhetene nær hverandre og venter i opptil ett minutt på at det skal opprettes en forbindelse. Demp foreldreenheten når de to er nær hverandre.



Hvis enhetene ikke er koblet til etter ett minutt, følger du feilsøkingstrinnene nedenfor:

Hold nede knappene for nattlampe og beroligende lyder på babyenheten samtidig i tre sekunder. Nattlampen begynner å blinke. Hold nede modus- og menyknappene på foreldreenheten samtidig i ti sekunder. En QR-kode vises på skjermen til foreldreenheten. Hold babyenheten ca. 20 cm fra skjermen med kameraet vendt mot QR-koden. Når kameraet skanner koden, spiller babyenheten av en melodi for å angi vellykket sammenkobling. Videostrømming starter på foreldreenheten innen 10 til 20 sekunder.