Hvordan tilbakestiller jeg baby- eller foreldreenheten til Philips Avent Baby Connected Monitor?

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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Du kan tilbakestille babyenheten ved å holde inne av/på-knappen i 10 sekunder. Indikatorlampen blinker oransje og grønt, og babyenheten starter på nytt. Tilbakestillingen er fullført når indikatorlampen lyser grønt.
Følg trinnene nedenfor for å tilbakestille foreldreenheten:
Når hurtigmeldingen «Tilbakestill foreldreenhet» vises, trykker du på bekreft. Foreldreenheten begynner å tilbakestille seg.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: SCD951/26 , SCD953/26 , SCD921/26 . Klikk her for å vise flere produktnumre ›
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