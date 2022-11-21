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Philips' støtte

Hvordan tilbakestiller jeg baby- eller foreldreenheten til Philips Avent Baby Connected Monitor?

Du kan tilbakestille babyenheten ved å holde inne av/på-knappen i 10 sekunder. Indikatorlampen blinker oransje og grønt, og babyenheten starter på nytt. Tilbakestillingen er fullført når indikatorlampen lyser grønt.

Følg trinnene nedenfor for å tilbakestille foreldreenheten:

  1. Trykk på modus- og talkback-knappen i 10 sekunder.

Når hurtigmeldingen «Tilbakestill foreldreenhet» vises, trykker du på bekreft. Foreldreenheten begynner å tilbakestille seg.

Tilbakestill Avent-foreldreenheten

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: SCD951/26 , SCD953/26 , SCD921/26 . Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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