Philips' støtte Hvordan tilbakestiller jeg baby- eller foreldreenheten til Philips Avent Baby Connected Monitor?

Du kan tilbakestille babyenheten ved å holde inne av/på-knappen i 10 sekunder. Indikatorlampen blinker oransje og grønt, og babyenheten starter på nytt. Tilbakestillingen er fullført når indikatorlampen lyser grønt.

Følg trinnene nedenfor for å tilbakestille foreldreenheten:

Trykk på modus- og talkback-knappen i 10 sekunder.

Når hurtigmeldingen «Tilbakestill foreldreenhet» vises, trykker du på bekreft. Foreldreenheten begynner å tilbakestille seg.