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  • Tett barbering hver dag, ultimat hudkomfort
  • Tett barbering hver dag, ultimat hudkomfort
  • Tett barbering hver dag, ultimat hudkomfort
  • Tett barbering hver dag, ultimat hudkomfort
  • Tett barbering hver dag, ultimat hudkomfort
  • Tett barbering hver dag, ultimat hudkomfort
  • Tett barbering hver dag, ultimat hudkomfort
  • Tett barbering hver dag, ultimat hudkomfort
  • Tett barbering hver dag, ultimat hudkomfort
  • Tett barbering hver dag, ultimat hudkomfort
  • Tett barbering hver dag, ultimat hudkomfort
  • Tett barbering hver dag, ultimat hudkomfort
  • Tett barbering hver dag, ultimat hudkomfort
  • Tett barbering hver dag, ultimat hudkomfort
  • Tett barbering hver dag, ultimat hudkomfort
  • Tett barbering hver dag, ultimat hudkomfort
  • Tett barbering hver dag, ultimat hudkomfort
  • Tett barbering hver dag, ultimat hudkomfort
  • Tett barbering hver dag, ultimat hudkomfort
  • Tett barbering hver dag, ultimat hudkomfort
  • Tett barbering hver dag, ultimat hudkomfort
  • Tett barbering hver dag, ultimat hudkomfort
  • Tett barbering hver dag, ultimat hudkomfort
  • Tett barbering hver dag, ultimat hudkomfort

i9000 Prestige UltraVåt og tørr elektrisk barbermaskin med SkinIQ Pro

XP9402/31

4.4
| (841) Anmeldelser | 87% anbefaler dette produktet

3 Priser

Tett barbering hver dag, ultimat hudkomfort
Philips i9000 Prestige Ultra, vår mest innovative barbermaskin med Triple Action Lift & Cut-system som klipper håret på rotnivå for en tett barbering hele dagen, selv på områder som er vanskelige å barbere. SkinIQ Pro gir nå 5 barberingsmoduser for optimal hudkomfort.
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Verdens ledende merke innen elektrisk barbering1

med SkinIQ Pro-teknologi

Tett barbering hver dag, ultimat hudkomfort

  • Triple Action Lift & Cut-teknologi

  • NanoTech Dual Precision-blader

  • 360° fleksibelt presisjonshode

  • Aktiv trykk og bevegelsesveiledning

  • Sju års garanti*****

Helt ned til roten, resultat som varer hele dagen

Helt ned til roten, resultat som varer hele dagen

Det patenterte Triple Action Lift & Cut-barberingssystemet løfter håret forsiktig fra roten for å kutte det nøyaktig opptil -0,08 mm ned til roten, uten å kutte huden. For en ultimat tett barbering som varer hele dagen.

Presisjon, selv på områdene som er vanskeligst å barbere

Presisjon, selv på områdene som er vanskeligst å barbere

Fullt fleksible og mindre, kompakte hoder med mønstre som strekker huden, tilpasser seg dynamisk til kurvene i ansiktet. For konstant hudkontakt med 20 % bedre presisjon** for å fange opp vanskelige hår på halsen og under nesen. Presisjon overalt.

Effektiv for hver passering på én-, tre- eller sjudagers skjegg

Effektiv for hver passering på én-, tre- eller sjudagers skjegg

NanoTech Dual Precision-bladene med 360° rotasjon er designet for å fange hår som vokser i forskjellige retninger. De tar 25 % mer hår per passering* med 8 millioner kuttebevegelser per minutt, for presis effektivitet på én-, tre- eller sjudagers skjegg.

Tekniske spesifikasjoner

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Priser

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.4

av 5

841

Anmeldelser

87%

anbefaler dette produktet

03/07/2026

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Meget bra barbermaskin!

Meget fornøyd med denne barbermaskinen. Jeg har aldri opplevd barbering fra en maskin før. Den er veldig effektiv på skjegg på halsen, og klare å barbere dette uten at huden blir rød. Den er også effektiv på sju dagers skjegg. Lysene på maskinen hjelper meg og oppnå rett trykk mot huden.

Denne omtalen gjelder i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Våt og tørr elektrisk barbermaskin med SkinIQ Pro

Date of Use 2026-06-10

Denne omtalen gjelder i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Våt og tørr elektrisk barbermaskin med SkinIQ Pro

Date of Use 2026-06-10

13/01/2026

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Beste barbermaskin

Dette er uten tvil den beste barbermaskinen jeg noen gang har hatt. Jeg kjøpte toppmodellen for noen år siden, men denne er merkbart bedre i bruk. Det eneste forbedringspunktet jeg ser, er ladingen. Det hadde vært en stor fordel om barbermaskinen kunne lades med USB i stedet for den spesielle proprietære kontakten som Philips leverer. I dag lades nesten alt med USB, og dette ville gjort produktet enda mer praktisk.

Fordeler

Skånsom og rask barbering

Ulemper

Ikke USB lading

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Våt og tørr elektrisk barbermaskin med SkinIQ Pro

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Våt og tørr elektrisk barbermaskin med SkinIQ Pro

07/11/2025

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

God barbermaskin!

Utmerket til min noe ømfintlige hud. Får ikke utslett etter barbering. Stillegående. Lett å holde ren.

Denne omtalen gjelder i9000 Prestige Ultra XP9405/11 Våt og tørr elektrisk barbermaskin med SkinIQ Pro

Denne omtalen gjelder i9000 Prestige Ultra XP9405/11 Våt og tørr elektrisk barbermaskin med SkinIQ Pro

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detaljhandelssalgsvolum, i henhold til kategoridefinisjonen for kroppstrimmere, data for 2024, undersøkelse gjennomført i oktober 2024. 

  1. Sammenlignet med Philips 3000 Series

  2. Sammenlignet med forgjengeren

  3. Sammenlignet med belegg uten perler

  4. Sammenlignet med vann i beholderen

  5. Ved registrering på Philips.com innen 90 dager etter kjøpet