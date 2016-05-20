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  • Høyoppløselig lyd
  • Høyoppløselig lyd
  • Høyoppløselig lyd
  • Høyoppløselig lyd
  • Høyoppløselig lyd
  • Høyoppløselig lyd
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  • Høyoppløselig lyd
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  • Høyoppløselig lyd
  • Høyoppløselig lyd
  • Høyoppløselig lyd

Utgått

Øretelefoner med mikrofon

TX1BK/00

3.7
| (9) Anmeldelser

Tilgjengelig i

Hvit
Hvit
Svart
Svart
Høyoppløselig lyd
Philips TX1 gir høyoppløselig lyd med utvidet bass, takket være førsteklasses drivere og ovale lydrør. Tilpassede og komfortable øreputer sikrer en altoppslukende opplevelse, mens de flate ledningene holder hodetelefonene flokefrie
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Førsteklasses drivere med ovale lydrør

Høyoppløselig lyd

  • Svart

Innebygd mikrofon bytter mellom musikk og telefonsamtaler

Innebygd mikrofon bytter mellom musikk og telefonsamtaler

Med den innebygde mikrofonen kan du enkelt bytte fra musikkavspilling til å svare på anrop, slik at du alltid kan være tilkoblet det som betyr mest for deg.

Velg mellom tre par øreputer for å finne den som passer perfekt

Velg mellom tre par øreputer for å finne den som passer perfekt

Øreputene fås i tre størrelser – små, mellomstore og store – for en tilpasset og perfekt passform.

Ergonomisk ovalt lydrør som sitter sikkert og komfortabelt

Den ovale formen på lydrøret ble laget basert på omfattende undersøkelser på menneskets øre. Den ergonomiske formen sikrer optimal tilpasning og komfort og er utformet for å passe til alle ører, for total musikknytelse.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.7

av 5

9

Anmeldelser

3
2

20/05/2016

Sverige

Sverige

Bekreftet kjøper

Nöjd

Jag är mycket nöjd med Philips TX1 hörlurar. Det är bortom mig förväntning.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TX1BK In-ear-hörlurar med mikrofon

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TX1BK In-ear-hörlurar med mikrofon

27/03/2015

Sverige

Sverige

WOW!

Jag har under åren ägt många in earlurar av skiftande kvalitet, allt från budgetlurar för 150 kr till 900 kr. Dessa är utan tvekan de allra bästa jag har provat. Fick dom idag och kan å det varmaste rekommendera dom. Behövde inte ens ställa in equalizern utan det var perfekt och moget ljud från början. Riktigt bra jobbat, Philips!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TX1WT In-ear-hörlurar med mikrofon

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TX1WT In-ear-hörlurar med mikrofon

19/08/2015

France

France

Très bons intra auriculaires

Après avoir testé de nombreux intras, celui ci sort du lot, par ses graves profondes, son ergonomie, son confort, et la qualité generale du produit. Le cable plat est un plus. Il manque cependant le reglage du volume au niveau du bouton, mais vu la qualité, on oublie ce petit manque.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TX1BK Écouteurs intra-auriculaires avec Micro

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TX1BK Écouteurs intra-auriculaires avec Micro

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
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