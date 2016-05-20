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Utgått
TX1BK/00
Svart
Med den innebygde mikrofonen kan du enkelt bytte fra musikkavspilling til å svare på anrop, slik at du alltid kan være tilkoblet det som betyr mest for deg.
Øreputene fås i tre størrelser – små, mellomstore og store – for en tilpasset og perfekt passform.
Den ovale formen på lydrøret ble laget basert på omfattende undersøkelser på menneskets øre. Den ergonomiske formen sikrer optimal tilpasning og komfort og er utformet for å passe til alle ører, for total musikknytelse.
3.7
av 5
9
Anmeldelser
Tek16
20/05/2016
Sverige
Bekreftet kjøper
Nöjd
Jag är mycket nöjd med Philips TX1 hörlurar. Det är bortom mig förväntning.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TX1BK In-ear-hörlurar med mikrofon
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TX1BK In-ear-hörlurar med mikrofon
ChrizDean
27/03/2015
Sverige
WOW!
Jag har under åren ägt många in earlurar av skiftande kvalitet, allt från budgetlurar för 150 kr till 900 kr. Dessa är utan tvekan de allra bästa jag har provat. Fick dom idag och kan å det varmaste rekommendera dom. Behövde inte ens ställa in equalizern utan det var perfekt och moget ljud från början. Riktigt bra jobbat, Philips!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TX1WT In-ear-hörlurar med mikrofon
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TX1WT In-ear-hörlurar med mikrofon
Arnaudst44
19/08/2015
France
Très bons intra auriculaires
Après avoir testé de nombreux intras, celui ci sort du lot, par ses graves profondes, son ergonomie, son confort, et la qualité generale du produit. Le cable plat est un plus. Il manque cependant le reglage du volume au niveau du bouton, mais vu la qualité, on oublie ce petit manque.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TX1BK Écouteurs intra-auriculaires avec Micro
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TX1BK Écouteurs intra-auriculaires avec Micro