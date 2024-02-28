Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
TAT2206GR/00
Ørepropper med i-øret-passform
Superlite ladeetui
IPX4-vannbeskyttelse
Opptil 18 timers avspillingstid
Med IPX4-rangering og kraftige 6 mm drivere kan du glede deg over flott lyd i all slags vær. De er fullstendig sprutsikre, de tåler svette, og du trenger ikke å bekymre deg for regnet.
Gå ut med flere oppladninger i lommen. Du får opptil seks timers spilletid med én enkelt opplading og 12 ekstra timer fra et fulladet etui. En kort 15 minutters lading i etuiet gir deg én times spilletid. Det tar to timer å lade opp etuiet via USB-C.
Du får ekte komfort takket være myke, utskiftbare ørepropptrekk i silikon. Ørepropptrekkene sitter trygt i ørekanalen, noe som gir en perfekt forsegling som reduserer støy utenfra. Hockeykølleutformingen holder begge øreproppene på plass.
2.4
av 5
36
Anmeldelser
SuperFkv
28/02/2024
Danmark
Do remember
Do remember to turn off the bluetooth on other devices that has been connected to your Philips Bluetooth headphones . If you don´t turn off the other devices . you CAN´T pair the device to PC etc.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAT2206BK Ægte trådløse hovedtelefoner
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAT2206BK Ægte trådløse hovedtelefoner
Bt 20
15/08/2023
Danmark
Bekreftet kjøper
very good
easy and quick installation and good quality good sound
Fordeler
small and good design
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAT2206BK Ægte trådløse hovedtelefoner
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAT2206BK Ægte trådløse hovedtelefoner
Buz lightyear
22/12/2021
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Superb
These are fantastic value for money. Crystal clear with fine definition. If you didn’t know you’d think they were far far more expensive
Fordeler
Everything
Ulemper
Nothing
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAT2206WT True Wireless Headphones
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAT2206WT True Wireless Headphones