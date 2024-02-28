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Utgått

Ekte trådløse hodetelefoner

TAT2206GR/00

2.4
| (36) Anmeldelser

Tilgjengelig i

Grønn
Grønn
Hvit
Hvit
Rosa
Rosa
Svart
Svart
Alltid klar
Finnes det noe mer nyttig enn trådløse hodetelefoner med et ladeetui som passer i bukselommen? Disse sprut- og svettebestandige hodetelefonene med i-øret passform gir deg flott lyd og opptil 18 timers avspillingstid.
Se alle fordeler

Alltid klar

  • Ørepropper med i-øret-passform

  • Superlite ladeetui

  • IPX4-vannbeskyttelse

  • Opptil 18 timers avspillingstid

IPX4 sprut- og svettebestandig

IPX4 sprut- og svettebestandig

Med IPX4-rangering og kraftige 6 mm drivere kan du glede deg over flott lyd i all slags vær. De er fullstendig sprutsikre, de tåler svette, og du trenger ikke å bekymre deg for regnet.

Superlite ledeetui for opptil 12 timers avspillingstid

Superlite ledeetui for opptil 12 timers avspillingstid

Gå ut med flere oppladninger i lommen. Du får opptil seks timers spilletid med én enkelt opplading og 12 ekstra timer fra et fulladet etui. En kort 15 minutters lading i etuiet gir deg én times spilletid. Det tar to timer å lade opp etuiet via USB-C.

Sikker, komfortabel i-øret-passform

Du får ekte komfort takket være myke, utskiftbare ørepropptrekk i silikon. Ørepropptrekkene sitter trygt i ørekanalen, noe som gir en perfekt forsegling som reduserer støy utenfra. Hockeykølleutformingen holder begge øreproppene på plass.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

2.4

av 5

36

Anmeldelser

28/02/2024

Danmark

Danmark

Do remember

Do remember to turn off the bluetooth on other devices that has been connected to your Philips Bluetooth headphones . If you don´t turn off the other devices . you CAN´T pair the device to PC etc.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAT2206BK Ægte trådløse hovedtelefoner

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAT2206BK Ægte trådløse hovedtelefoner

15/08/2023

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

very good

easy and quick installation and good quality good sound

Fordeler

small and good design

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAT2206BK Ægte trådløse hovedtelefoner

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAT2206BK Ægte trådløse hovedtelefoner

22/12/2021

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Superb

These are fantastic value for money. Crystal clear with fine definition. If you didn’t know you’d think they were far far more expensive

Fordeler

Everything

Ulemper

Nothing

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAT2206WT True Wireless Headphones

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAT2206WT True Wireless Headphones

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.