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Utgått

2000 seriesTrue wireless øretelefoner

TAT2205BL/00

3.6
| (32) Anmeldelser

Tilgjengelig i

Blå
Blå
Hvit
Hvit
Rød
Rød
Svart
Svart
Alltid klar
Finnes det noe mer nyttig enn trådløse hodetelefoner med et ladeetui som passer i bukselommen? Disse sprut- og svettebestandige hodetelefonene gir deg flott lyd og opptil 12 timers avspillingstid.
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Alltid klar

  • 6 mm elementer / lukket bakside

  • Bluetooth®

IPX4-sprut- og -svettebestandig

Dette lille ladeetuiet kunne ikke ha vært mer praktisk, og disse trådløse hodetelefonene tåler også sprut fra alle retninger. De har ikke noe imot litt svette, og du trenger ikke å være redd for et overraskende regnskyll.

Superlite ledeetui for opptil 12 timers avspillingstid

Gå ut med flere oppladinger i lommen. Du får opptil fire timers avspillingstid med én enkelt opplading og åtte ekstra timer fra et fulladet etui. En kort 15 minutters lading i etuiet gir deg én times avspillingstid. Det tar to timer å lade opp etuiet via USB-C.

Sikker og komfortabel passform

Du får flott lyd fra neodymelementer på 6 mm, og du kan danse komfortabelt til musikken takket være den behagelige og lette designen. Myke ørepropptrekk som kan byttes om, hjelper deg med å finne en komfortabel passform.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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3.6

av 5

32

Anmeldelser

08/05/2023

Deutschland

Deutschland

Sehr gute Kopfhörer

Sehr gute Kopfhörer passen super Audio ist top und Akku reich locker den ganzen tag

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 2000 series TAT2205WT In-Ear True Wireless Kopfhörer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 2000 series TAT2205WT In-Ear True Wireless Kopfhörer

13/03/2021

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Super Gerät mit top klang

Es ist ein wirklich guter Glang und auch der Sitz im Ohr ist sehen gut

Fordeler

Klein und günstig

Ulemper

Keine

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 2000 series TAT2205BK In-Ear True Wireless Kopfhörer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 2000 series TAT2205BK In-Ear True Wireless Kopfhörer

05/02/2021

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Tolles produkt

Klasse Produkt,guter Klang ohne Zuviel Bass. Ich schaue gerne Filme und Serien ab und zu höre ich damit Musik. Der Akku hält lange. Sie halten gut im Ohr. Ich bin sehr zufrieden .

Fordeler

Guter Klang, langer Akku, halten gut.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 2000 series TAT2205BK In-Ear True Wireless Kopfhörer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 2000 series TAT2205BK In-Ear True Wireless Kopfhörer

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.