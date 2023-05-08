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Utgått
TAT2205BL/00
6 mm elementer / lukket bakside
Bluetooth®
Dette lille ladeetuiet kunne ikke ha vært mer praktisk, og disse trådløse hodetelefonene tåler også sprut fra alle retninger. De har ikke noe imot litt svette, og du trenger ikke å være redd for et overraskende regnskyll.
Gå ut med flere oppladinger i lommen. Du får opptil fire timers avspillingstid med én enkelt opplading og åtte ekstra timer fra et fulladet etui. En kort 15 minutters lading i etuiet gir deg én times avspillingstid. Det tar to timer å lade opp etuiet via USB-C.
Du får flott lyd fra neodymelementer på 6 mm, og du kan danse komfortabelt til musikken takket være den behagelige og lette designen. Myke ørepropptrekk som kan byttes om, hjelper deg med å finne en komfortabel passform.
3.6
av 5
32
Anmeldelser
FleckiJ
08/05/2023
Deutschland
Sehr gute Kopfhörer
Sehr gute Kopfhörer passen super Audio ist top und Akku reich locker den ganzen tag
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 2000 series TAT2205WT In-Ear True Wireless Kopfhörer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 2000 series TAT2205WT In-Ear True Wireless Kopfhörer
Odin64
13/03/2021
Deutschland
Bekreftet kjøper
Super Gerät mit top klang
Es ist ein wirklich guter Glang und auch der Sitz im Ohr ist sehen gut
Fordeler
Klein und günstig
Ulemper
Keine
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 2000 series TAT2205BK In-Ear True Wireless Kopfhörer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 2000 series TAT2205BK In-Ear True Wireless Kopfhörer
Sunny241804
05/02/2021
Deutschland
Bekreftet kjøper
Tolles produkt
Klasse Produkt,guter Klang ohne Zuviel Bass. Ich schaue gerne Filme und Serien ab und zu höre ich damit Musik. Der Akku hält lange. Sie halten gut im Ohr. Ich bin sehr zufrieden .
Fordeler
Guter Klang, langer Akku, halten gut.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 2000 series TAT2205BK In-Ear True Wireless Kopfhörer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 2000 series TAT2205BK In-Ear True Wireless Kopfhörer