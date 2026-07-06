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Trådløse hodetelefoner

TAT2100WT/00

Trådløse hodetelefoner

Tilgjengelig i

Black
Black
Light Blue
Light Blue
Pink
Pink
White
White

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Med Philips Headphones-appen kan du dra full nytte av potensialet til hodetelefonene dine. Du har tilgang til alle funksjonene som gir deg den beste lydopplevelsen fra mobilenheten din.

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Philips Headphones-app

Håndbøker og dokumentasjon

Lokalisert reklamebrosjyre

  • PDF fil, 514.6 kB
  • 6 July 2026

Brukerhåndbok

  • PDF fil, 2.6 MB
  • 18 March 2026

Garanti og service

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Garanti

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