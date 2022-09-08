Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
TAT2100BK/00
Tilgjengelig i
Små propper. Komfortabel passform
Naturlig lyd. Dynamisk bass
Teknologi med fire mikrofoner
Ladeetui i lommestørrelse
SecureFit-teksturerte ørepropper gir deg en passform som føles lettere og mer behagelig, samtidig som den skaper en god forsegling for enda bedre lyd. Funksjoner som dynamisk bass lar deg nyte full kraft av favorittlåtene dine selv om du lytter stille.
Kompatibilitet med de nyeste Bluetooth® 6.0-enhetene lar deg strømme uten irriterende fall i lyden, og du kan koble til to enheter samtidig. Google Fast Pair og Microsoft Swift Pair støttes også.
Disse hodetelefonene har et oppsett med fire mikrofoner, og to av disse mikrofonene pluss en AI-støyreduksjonsalgoritme kombineres for å gi deg superklare samtaler. Selv om du er i en travel kafé kommer stemmen din tydelig frem, og personen du snakker med vil ikke bli distrahert av det som skjer rundt deg.
Anmeldelser