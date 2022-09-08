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TAT1300BK/00
Små ørepropper. Mye for pengene
Naturlig lyd. Dynamisk bass
Ladeetui i lommestørrelse
Comfy SecureFit-øretupper
SecureFit-teksturerte ørepropper gir deg en passform som føles lettere og mer behagelig, samtidig som den skaper en god forsegling for enda bedre lyd. Funksjoner som dynamisk bass lar deg nyte full kraft av favorittlåtene dine selv om du lytter stille.
Kompatibilitet med de nyeste Bluetooth® 6.0-enhetene lar deg strømme uten irriterende fall i lyden, og du kan koble til to enheter samtidig. Microsoft Swift Pair støttes også.
Det lille ladeetuiet glir lett ned i lommen, eller du kan feste en stropp til snorhullet* og henge etuiet fra vesken eller beltestroppen. Mono-modus betyr at du kan bruke den ene øreproppen mens den andre lades.
Anmeldelser
Snoren følger ikke med i esken.