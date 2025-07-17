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Trådløs høyttaler

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Trådløs høyttaler

TAS2000B/00

Trådløs høyttaler

Tilgjengelig i

Hvit
Hvit
Svart
Svart

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Støtter kontroll av utvalgte modeller av Philips Bluetooth-høyttalere, soundbars, partyhøyttalere, mikrosystemer, CD soundmachine-enheter og bærbare radioer.

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Philips Entertainment-app

Håndbøker og dokumentasjon

Hurtigstartveiledning - English (US)

  • PDF fil, 1.2 MB
  • 17 July 2025

Lokalisert reklamebrosjyre

  • PDF fil, 1 MB
  • 18 December 2025

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Garanti

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