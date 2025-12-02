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LED-lysshow
Bass+ og Auracast™
20 timers avspillingstid
Håndleddsstropp og sprutsikker
Denne kompakte, bærbare høyttaleren er kraftig for størrelsen sin, med 20 W maks. (10 W RMS) med rik lyd. To passive radiatorer og vår eksklusive Bass+-teknologi holder bassen dyp og stram – selv når du lytter ved lavere volum. Det er også en innebygd mikrofon, så hvis noen ringer, kan du svare håndfritt.
Med opptil 20 timers spilletid på én enkelt lading, kan du holde musikken i gang hele dagen, og ut på natten. Den hendige håndleddsstroppen gjør det enkelt å bære høyttaleren ,og den IPX5-sprutbestandige konstruksjonen beskytter mot regndråper og søl. En 30-minutters lading gir deg fem timers spilletid, og en full opplading tar omtrent 2,5 time.
Er spillelisten klar? Bluetooth® 5.4 gir deg stødig tilkobling for sømløs strømming. Flerpunkt lar deg koble til to Bluetooth®-enheter samtidig, og du kan plugge inn en bærbar musikkspiller eller minnepinne i USB-A-porten på høyttaleren.
4.8
av 5
8
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
Cazt
02/12/2025
United Kingdom
Great Bluetooth Speaker
I am really impressed with this Bluetooth speaker, it’s really lightweight and is easy to carry using the handle provided. The sound is really good and I love that it lights up with different colours. It is ideal for home, holidays or days out. It is easy to connect to devices but I have found that you have to disconnect to use in different ones. Overall really happy with the speaker.
Fordeler
Lightweight great sound
Ulemper
Trouble connecting to different devices without having to keep disconnecting from others
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAS2000B Wireless speaker
Date of Use 2025-11-02
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAS2000B Wireless speaker
Date of Use 2025-11-02
Wioleta992
26/11/2025
United Kingdom
Great speaker
Very Nice quality speaker looks high quality and the sound is great, very good r For travelling and keep battery Life long
Fordeler
Quality
Ulemper
Battery life
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAS2000B Wireless speaker
Date of Use 2024-10-26
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAS2000B Wireless speaker
Date of Use 2024-10-26
Ohdorian
14/12/2025
Italia
Ottimo sound
Ottimo altoparlante, sto provando questo altoparlante da circa un mese e mi piace tantissimo ha un sound molto potente per le sue dimensioni, bassi bilanciati benissimo e inoltre è molto semplice da collegare con bluetooth e cosa gradita il fatto che non perde il segnale, ha degli altoparlanti potenti e chiari con delle luci che puoi cambiare manualmente o disattivare molto rilassanti
Fordeler
Sound potente
Ulemper
Nulla
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAS2000B Altoparlante wireless
Date of Use 2024-11-14
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAS2000B Altoparlante wireless
Date of Use 2024-11-14
Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. The Auracast™-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc.
IPX5-klassifiseringen betyr at høyttaleren er beskyttet mot vannstråler.