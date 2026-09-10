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  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube
  • The Tube

Moving SoundTrådløs høyttaler

TAMS80Y/00

4.9

| (25) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Tilgjengelig i

Black
Black
Yellow
Yellow

The Tube

Markante former. Retrofarger. Moderne kraft. The Tube vekker et 80-tallsikon til live igjen med fyldigere og bredere stereolyd og sømløs tilkobling. Fra musikk hjemme til gatefester – skru opp volumet og la musikken spre seg.

Se alle fordeler

The Tube

  • Imponerende lyd. Retroutseende

  • 280 W maks. (140 W RMS)

  • Opptil 24 timers spilletid

  • IP67 støvtett/vanntett

Et 80-tallssymbol, gjenoppfunnet

Et 80-tallssymbol, gjenoppfunnet

Under den ikoniske formen til The Tube skjuler det seg et toveis stereoanlegg som leverer maks. 280 W (140 W RMS) effekt og et bredere, mer oppslukende lydbilde. Hvis festen flytter seg utendørs, kan du slå på Moving Sound for å gi bassen mer trøkk og holde lyden klar i friluft.

Nymotens akustikk. Aktivt toveis stereosystem

Nymotens akustikk. Aktivt toveis stereosystem

To drivere på 5,25 tommer, dedikerte diskanthøyttalere og et aktivt delefilter samarbeider for å skille diskant fra bass på en presis måte. To passive radiatorer gir dypere bass. Resultatet? Ekte stereolyd med kraftig dybde og skarpe, klare detaljer.

Bluetooth®-flerpunktstilkobling og USB-lyd

Bluetooth®-flerpunktstilkobling og USB-lyd

Bluetooth® 6.0 lar deg streame uten irriterende fall i lyden, og du kan koble The Tube til to enheter samtidig. Du kan også koble en ekstern enhet til USB-C-porten og lytte til musikk på den måten.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.9

av 5

25

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

3
2
1

10/09/2026

Deutschland

Deutschland

Starker Sound und richtig schönes Design

Der Philips Moving Sound TAMS80B hat mich direkt mit seinem modernen Retro-Design und seinem kraftvollen Sound überzeugt. Der Klang ist klar und detailreich, gleichzeitig liefert der Lautsprecher einen richtig satten Bass. Besonders bei Musik mit kräftigen Beats macht das Hören richtig Spaß. Sehr praktisch finde ich die kabellose Verbindung und die lange Akkulaufzeit. Mit bis zu 24 Stunden Wiedergabe ist der Lautsprecher ideal für einen ganzen Tag unterwegs oder für eine Party mit Freunden. Auch die IP67-Zertifizierung ist ein großes Plus, wenn man den Lautsprecher draußen verwenden möchte. Trotz seiner Größe lässt er sich dank Tragegriff und Schulterriemen gut transportieren. Besonders gefällt mir außerdem die Möglichkeit, zwei Geräte gleichzeitig per Bluetooth zu verbinden. Mein Fazit: Ein leistungsstarker Bluetooth-Lautsprecher mit tollem Stereo-Sound, starkem Bass, auffälligem Design und sehr guter Akkulaufzeit. Für zu Hause und unterwegs eine tolle Wahl.

Denne omtalen gjelder Moving Sound TAMS80B kabelloser Lautsprecher

Denne omtalen gjelder Moving Sound TAMS80B kabelloser Lautsprecher

08/09/2026

Deutschland

Deutschland

Schöne Qualität

İch habe das gewählt tolle produkte ich mag alle ich finde es toll top dizayn

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Moving Sound TAMS80Y kabelloser Lautsprecher

Date of Use 2026-09-08

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Moving Sound TAMS80Y kabelloser Lautsprecher

Date of Use 2026-09-08

08/09/2026

Deutschland

Deutschland

Toll

Die Größe sind gut, die Farbauswahl könnte größer sein. Es ist etwas teuer, allerdings für die Soundqualität ist das auch gerechtfertigt. Die Knöpfe sind auch sehr cool.

Fordeler

Guter Sound

Ulemper

Farbauswahl

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Moving Sound TAMS80Y kabelloser Lautsprecher

Date of Use 2026-09-08

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Moving Sound TAMS80Y kabelloser Lautsprecher

Date of Use 2026-09-08

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. Auracast™-ordmerket og -logoene er varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc.

  2. IP67-klassifiseringen betyr at høyttalerelementet er støvtett og kan senkes ned i vann i opptil 30 minutter på en dybde på opptil 1 m.