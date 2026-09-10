Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
The Tube
Dristige former. Retrofarger. Moderne kraft. The Tube vekker et ikon fra 80-tallet til live med fyldigere, bredere stereolyd og sømløs tilkobling. Fra jamsessions hjemme til gatefester – skru opp lyden og la musikken spre seg.
Kraftfull lyd. Retrodesign
280 W maks. (140 W RMS)
Opptil 24 timers spilletid
IP67 støv- og vanntett
Under den ikoniske formen til The Tube skjuler det seg et toveis stereoanlegg som leverer maks. 280 W (140 W RMS) effekt og et bredere, mer oppslukende lydbilde. Hvis festen flytter seg utendørs, kan du slå på Moving Sound for å gi bassen mer trøkk og holde lyden klar i friluft.
To drivere på 12,7 cm, dedikerte diskanthøyttalere og et aktivt delefilter samarbeider for å skille diskant fra bass på en presis måte. To passive radiatorer gir dypere bass. Resultatet? Ekte stereolyd med kraftig dybde og skarpe, klare detaljer.
Bluetooth® 6.0 lar deg streame uten irriterende fall i lyden, og du kan koble The Tube til to enheter samtidig. Du kan også koble en ekstern enhet til USB-C-porten og lytte til musikk på den måten.
4.9
av 5
25
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
10/09/2026
Deutschland
Del av opprykk
Starker Sound und richtig schönes Design
Der Philips Moving Sound TAMS80B hat mich direkt mit seinem modernen Retro-Design und seinem kraftvollen Sound überzeugt. Der Klang ist klar und detailreich, gleichzeitig liefert der Lautsprecher einen richtig satten Bass. Besonders bei Musik mit kräftigen Beats macht das Hören richtig Spaß. Sehr praktisch finde ich die kabellose Verbindung und die lange Akkulaufzeit. Mit bis zu 24 Stunden Wiedergabe ist der Lautsprecher ideal für einen ganzen Tag unterwegs oder für eine Party mit Freunden. Auch die IP67-Zertifizierung ist ein großes Plus, wenn man den Lautsprecher draußen verwenden möchte. Trotz seiner Größe lässt er sich dank Tragegriff und Schulterriemen gut transportieren. Besonders gefällt mir außerdem die Möglichkeit, zwei Geräte gleichzeitig per Bluetooth zu verbinden. Mein Fazit: Ein leistungsstarker Bluetooth-Lautsprecher mit tollem Stereo-Sound, starkem Bass, auffälligem Design und sehr guter Akkulaufzeit. Für zu Hause und unterwegs eine tolle Wahl.
Denne omtalen gjelder Moving Sound TAMS80B kabelloser Lautsprecher
Denne omtalen gjelder Moving Sound TAMS80B kabelloser Lautsprecher
Biene45
08/09/2026
Deutschland
Schöne Qualität
İch habe das gewählt tolle produkte ich mag alle ich finde es toll top dizayn
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Moving Sound TAMS80Y kabelloser Lautsprecher
Date of Use 2026-09-08
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Moving Sound TAMS80Y kabelloser Lautsprecher
Date of Use 2026-09-08
Wowow27
08/09/2026
Deutschland
Toll
Die Größe sind gut, die Farbauswahl könnte größer sein. Es ist etwas teuer, allerdings für die Soundqualität ist das auch gerechtfertigt. Die Knöpfe sind auch sehr cool.
Fordeler
Guter Sound
Ulemper
Farbauswahl
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Moving Sound TAMS80Y kabelloser Lautsprecher
Date of Use 2026-09-08
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Moving Sound TAMS80Y kabelloser Lautsprecher
Date of Use 2026-09-08
Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. Auracast™-ordmerket og -logoene er varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc.
IP67-klassifiseringen betyr at høyttalerelementet er støvtett og kan senkes ned i vann i opptil 30 minutter på en dybde på opptil 1 m.