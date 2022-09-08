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Utgått

Hodetelefoner med mikrofon

TAKH301PK/00

Gjør din greie

Ha det gøy med hodetelefonene som barna kan style selv. Disse hodetelefonene er volumbegrenset til 85 dB og er solide nok til å legges i en skolesekk. Barn kan dekorere ørekoppene med klistremerker eller egne kunstverk!

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Gjør din greie

  • Elementer på 32mm / lukket bakside

  • Hodetelefoner

  • Myke øreputer

En 1,2 m lang ledning som er ideell for utendørs bruk

En ideell ledningslengde som gir deg frihet til å ha lydenheten hvor du vil.

32 mm akustiske drivere. Klar lyd

Disse hodetelefonene er spesielt utformet for å beskytte unge ører, og har 32 mm akustiske drivere som er begrenset til 85 dB. Du kan slappe av når du vet at barna dine nyter musikk, film og spill på en trygg måte.

Ørekopper som kan tilpasses. Bruk klistremerker eller personlige bilder

Barna kan tilpasse disse hodetelefonene med klistremerker, eller til og med de nyeste kunstverkene sine. Det gjennomsiktige ytterdekselet på ørekoppene kan åpnes, slik at du kan legge en tegning inni. Tre sett med klistremerker og kort med grafikk følger med hodetelefonene.

Tekniske spesifikasjoner

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.