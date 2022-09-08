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  • Utseendet de elsker. Lyd du kan stole på.
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  • Utseendet de elsker. Lyd du kan stole på.
  • Utseendet de elsker. Lyd du kan stole på.
  • Utseendet de elsker. Lyd du kan stole på.
  • Utseendet de elsker. Lyd du kan stole på.
  • Utseendet de elsker. Lyd du kan stole på.
  • Utseendet de elsker. Lyd du kan stole på.
  • Utseendet de elsker. Lyd du kan stole på.
  • Utseendet de elsker. Lyd du kan stole på.
  • Utseendet de elsker. Lyd du kan stole på.
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  • Utseendet de elsker. Lyd du kan stole på.
  • Utseendet de elsker. Lyd du kan stole på.
  • Utseendet de elsker. Lyd du kan stole på.
  • Utseendet de elsker. Lyd du kan stole på.
  • Utseendet de elsker. Lyd du kan stole på.
  • Utseendet de elsker. Lyd du kan stole på.
  • Utseendet de elsker. Lyd du kan stole på.
  • Utseendet de elsker. Lyd du kan stole på.

Ny

Trådløse on-ear-hodetelefoner for barn

TAK6000PK/00

Tilgjengelig i

Blue
Blue
Pink
Pink

Utseendet de elsker. Lyd du kan stole på.

Møt hodetelefonene som er utviklet for trygg lytting og jevnlige stiloppdateringer. ePaper-skjermer på øreklokkene gjør at barn kan bruke bilder for å skape et personlig utseende som er enkelt å endre. Volumgrenser beskytter unge ører hjemme og på farten.

Se alle fordeler

Utseendet de elsker. Lyd du kan stole på.

  • Trådløse on-ear-hodetelefoner

  • Volum begrenset til 85 dB

  • Tilpassbar ePaper-skjerm

  • Slitesterke og sammenleggbare

Robuste, slitesterke og sammenleggbare

Disse hodetelefonene er laget av slitesterke, giftfrie materialer og er konstruert for å tåle barns krevende daglige bruk. Når de ikke er i bruk, kan de legges flatt sammen for enkel oppbevaring i en skuff. Du kan også legge dem flatt sammen og brette dem innover til en kompakt pakke som enkelt får plass i lommer og vesker.

Philips Headphones-appen med foreldrekontroll

Med tilleggsappen vår kan du angi grenser for spilletiden, slik at barna ikke lytter for lenge. Du kan også bruke appen til å bytte fra hodetelefonenes standardinnstilling, der volumet er begrenset til 75 dB, til en reisemodus som begrenser volumet til 85 dB.

Lang batterilevetid og enkel trådløs tilkobling

Fra helgemoro til lekser – disse hodetelefonene holder følge med opptil 45 timers spilletid på full lading (som tar 2 timer via USB-C). En egen BT-knapp på hodetelefonene gjør det enkelt for barn å pare dem med enhetene sine, og flerpunktstilkobling gjør at de kan koble til mer enn én enhet samtidig.

Tekniske spesifikasjoner

Håndbøker og dokumentasjon

Hurtigstartveiledning

  • PDF fil, 4.1 MB
  • 27 August 2026

EU-samsvarserklæring - English (US)

  • PDF fil, 469.9 kB
  • 15 September 2026

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  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Volumet er begrenset til 75 dB i normalmodus og 85 dB i reisemodus, i samsvar med EN 50332-standardene for trygg lytting.