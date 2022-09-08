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Ny
TAK6000PK/00
Utseendet de elsker. Lyd du kan stole på.
Møt hodetelefonene som er utviklet for trygg lytting og jevnlige stiloppdateringer. ePaper-skjermer på øreklokkene gjør at barn kan bruke bilder for å skape et personlig utseende som er enkelt å endre. Volumgrenser beskytter unge ører hjemme og på farten.
Trådløse on-ear-hodetelefoner
Volum begrenset til 85 dB
Tilpassbar ePaper-skjerm
Slitesterke og sammenleggbare
Disse hodetelefonene er laget av slitesterke, giftfrie materialer og er konstruert for å tåle barns krevende daglige bruk. Når de ikke er i bruk, kan de legges flatt sammen for enkel oppbevaring i en skuff. Du kan også legge dem flatt sammen og brette dem innover til en kompakt pakke som enkelt får plass i lommer og vesker.
Med tilleggsappen vår kan du angi grenser for spilletiden, slik at barna ikke lytter for lenge. Du kan også bruke appen til å bytte fra hodetelefonenes standardinnstilling, der volumet er begrenset til 75 dB, til en reisemodus som begrenser volumet til 85 dB.
Fra helgemoro til lekser – disse hodetelefonene holder følge med opptil 45 timers spilletid på full lading (som tar 2 timer via USB-C). En egen BT-knapp på hodetelefonene gjør det enkelt for barn å pare dem med enhetene sine, og flerpunktstilkobling gjør at de kan koble til mer enn én enhet samtidig.
Volumet er begrenset til 75 dB i normalmodus og 85 dB i reisemodus, i samsvar med EN 50332-standardene for trygg lytting.