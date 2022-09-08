Robuste, slitesterke og sammenleggbare

Disse hodetelefonene er laget av slitesterke, giftfrie materialer og er konstruert for å tåle barns krevende daglige bruk. Når de ikke er i bruk, kan de legges flatt sammen for enkel oppbevaring i en skuff. Du kan også legge dem flatt sammen og brette dem innover til en kompakt pakke som enkelt får plass i lommer og vesker.