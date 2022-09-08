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Ny
TAK6000BL/00
Et utseende de elsker. Lyd du kan stole på.
Møt hodetelefonene som er utviklet for trygg lytting og regelmessige stiloppdateringer. ePaper-skjermer på øreklokkene lar barn bruke bilder for å skape et personlig uttrykk som er enkelt å endre. Volumgrenser beskytter unge ører hjemme og på farten.
Trådløse on-ear-hodetelefoner
Volum begrenset til 85 dB
Tilpassbar ePaper-skjerm
Slitesterke og sammenleggbare
Fra bilder av familie eller kjæledyr til bilder av kunstverk – ePaper-skjermer på øreklokkene gir barn en morsom måte å gjøre hodetelefonene personlige på uten å bruke klistremerker. Velg ganske enkelt et bilde som er lagret på en mobilenhet, og last det opp til skjermen via den tilhørende appen vår. Etter opplastingen forblir bildet synlig selv når hodetelefonene er slått av.
Disse hodetelefonene er spesielt utformet for å være ekstra trygge for unge ører, og volumet er begrenset til 75 dB ved lytting hjemme eller under lekser. Ved lytting i mer støyende omgivelser utenfor hjemmet kan foreldre bruke Philips Headphones-appen til å angi en volumgrense på 85 dB i reisemodus.*
Store, runde kontrollknapper nederst på øreklokkene gjør det enkelt for barn å bruke disse hodetelefonene, og prikker på baksiden av hodebøylen hjelper dem med å se hvilken vei de skal sitte. Den polstrede hodebøylen er enkel å justere, mens mindre øreklokker med myke puter av minneskum tilpasser seg skånsomt til ører som vokser, for en komfortabel passform.
Volum begrenset til 75 dB i normalmodus og 85 dB i reisemodus, i samsvar med EN 50332-standardene for trygg lytting.