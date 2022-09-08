Et nytt utseende når de måtte ønske det

Fra bilder av familie eller kjæledyr til bilder av kunstverk – ePaper-skjermer på øreklokkene gir barn en morsom måte å gjøre hodetelefonene personlige på uten å bruke klistremerker. Velg ganske enkelt et bilde som er lagret på en mobilenhet, og last det opp til skjermen via den tilhørende appen vår. Etter opplastingen forblir bildet synlig selv når hodetelefonene er slått av.