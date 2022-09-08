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  • Et utseende de elsker. Lyd du kan stole på.
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  • Et utseende de elsker. Lyd du kan stole på.
  • Et utseende de elsker. Lyd du kan stole på.
  • Et utseende de elsker. Lyd du kan stole på.
  • Et utseende de elsker. Lyd du kan stole på.
  • Et utseende de elsker. Lyd du kan stole på.
  • Et utseende de elsker. Lyd du kan stole på.
  • Et utseende de elsker. Lyd du kan stole på.
  • Et utseende de elsker. Lyd du kan stole på.
  • Et utseende de elsker. Lyd du kan stole på.
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  • Et utseende de elsker. Lyd du kan stole på.
  • Et utseende de elsker. Lyd du kan stole på.
  • Et utseende de elsker. Lyd du kan stole på.
  • Et utseende de elsker. Lyd du kan stole på.
  • Et utseende de elsker. Lyd du kan stole på.
  • Et utseende de elsker. Lyd du kan stole på.
  • Et utseende de elsker. Lyd du kan stole på.
  • Et utseende de elsker. Lyd du kan stole på.

Ny

Trådløse on-ear-hodetelefoner for barn

TAK6000BL/00

Tilgjengelig i

Blue
Blue
Pink
Pink

Et utseende de elsker. Lyd du kan stole på.

Møt hodetelefonene som er utviklet for trygg lytting og regelmessige stiloppdateringer. ePaper-skjermer på øreklokkene lar barn bruke bilder for å skape et personlig uttrykk som er enkelt å endre. Volumgrenser beskytter unge ører hjemme og på farten.

Se alle fordeler

Et utseende de elsker. Lyd du kan stole på.

  • Trådløse on-ear-hodetelefoner

  • Volum begrenset til 85 dB

  • Tilpassbar ePaper-skjerm

  • Slitesterke og sammenleggbare

Et nytt utseende når de måtte ønske det

Et nytt utseende når de måtte ønske det

Fra bilder av familie eller kjæledyr til bilder av kunstverk – ePaper-skjermer på øreklokkene gir barn en morsom måte å gjøre hodetelefonene personlige på uten å bruke klistremerker. Velg ganske enkelt et bilde som er lagret på en mobilenhet, og last det opp til skjermen via den tilhørende appen vår. Etter opplastingen forblir bildet synlig selv når hodetelefonene er slått av.

Alltid trygt, alltid gøy. Volumgrenser for hjemmebruk og reiser*

Alltid trygt, alltid gøy. Volumgrenser for hjemmebruk og reiser*

Disse hodetelefonene er spesielt utformet for å være ekstra trygge for unge ører, og volumet er begrenset til 75 dB ved lytting hjemme eller under lekser. Ved lytting i mer støyende omgivelser utenfor hjemmet kan foreldre bruke Philips Headphones-appen til å angi en volumgrense på 85 dB i reisemodus.*

Barnevennlig komfort og enkel bruk

Barnevennlig komfort og enkel bruk

Store, runde kontrollknapper nederst på øreklokkene gjør det enkelt for barn å bruke disse hodetelefonene, og prikker på baksiden av hodebøylen hjelper dem med å se hvilken vei de skal sitte. Den polstrede hodebøylen er enkel å justere, mens mindre øreklokker med myke puter av minneskum tilpasser seg skånsomt til ører som vokser, for en komfortabel passform.

Tekniske spesifikasjoner

Håndbøker og dokumentasjon

Hurtigstartveiledning

  • PDF fil, 4.1 MB
  • 27 August 2026

EU-samsvarserklæring - English (US)

  • PDF fil, 469.9 kB
  • 15 September 2026

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  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Volum begrenset til 75 dB i normalmodus og 85 dB i reisemodus, i samsvar med EN 50332-standardene for trygg lytting.