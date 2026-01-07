Betal senere med Klarna
100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Hodetelefoner
Alle serier
Trådløse over-øret-hodetelefoner for barn
Støtte
TAK5500RT/00
Tilgjengelig i
Gå til butikk
Logg på eller opprett en konto
Du har øyeblikkelig tilgang til bruksanvisninger, skreddersydd støtte med mer. I tillegg er det raskt og enkelt.
For iOS og Android
Med Philips Headphones-appen kan du dra full nytte av potensialet til hodetelefonene dine. Du har tilgang til alle funksjonene som gir deg den beste lydopplevelsen fra mobilenheten din.
Lokalisert reklamebrosjyre
Brukerhåndbok
Se garantivilkårene og begynn en produktutveksling og -reparasjon
Garanti
Garantivilkår for produkter
Ta kontakt med Philips
Vi hjelper deg gjerne