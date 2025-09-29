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30 dagers angrerett
Tilgjengelig i
Volumet er begrenset til 85 dB
Pro-støyundertrykking
Trådløs lyddeling
Holdbar og sammenleggbar
Disse hodetelefonene passer komfortabelt over øret, og hjelper med å passivt redusere omgivelsesstøy. De har også en lydbegrensning på 75 dB som er perfekt for lytting i roligere omgivelser. For omgivelser med mer bråk, kan støyreduksjon skrus på via hodetelefonene eller Philips Headphones-appen – og foreldre kan angi en reisemodus på 85 dB i appen.*
Adaptiv støyreduksjon justerer seg automatisk etter omgivelsene, slik at barna kan fokusere i stillhet – eller høre godt selv i bråkete omgivelser, uten å be om å skru opp volumet! Ørekopp-kontrollene aktiverer Awareness Mode, slik at de kan høre det som skjer rundt dem, og Quick Awareness høyner stemmer, slik at de kan fortsatt høre deg selv om de har på hodetelefonene.
Hvis vennene til barna også har et par Philips K5500-hodetelefoner, kan de lage en trådløs kjedekobling mellom hodetelefonene og lytte til den samme lyden. Ett par hodetelefoner kobles til smartenheten de vil lytte til, og deretter trykker begge vennene på multifunksjonsknappen for å gå inn i lyddelingsmodus.
5.0
av 5
4
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
meckilein87
29/09/2025
Deutschland
Perfekt für unterwegs
Ich bin mit dem Kopfhörer sehr zufrieden. Wir nutzen diese für Reisen zum Tablet schauen bspw. im Flieger. Sehr praktisch ist, dass die Kopfhörer kabellos sind. Sie unterdrücken umliegende Geräusche problemlos und haben direkt funktioniert.
Denne omtalen gjelder TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder
Denne omtalen gjelder TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder
Mspower2006
23/09/2025
Deutschland
Tolle Kinderkopfhörer mit kleiner Schwäche bei der
Die *PHILIPS TAK5500AL/00 Wireless Over-Ear Headphones* sind wirklich super für Kinder. Sie sitzen bequem, sehen modern aus und die Verarbeitung macht einen hochwertigen Eindruck. Besonders positiv: Die *Lautstärkebegrenzung* schützt das Gehör, und die *lange Akkulaufzeit* ist perfekt für Reisen oder längere Hörspielzeiten. Auch das *faltbare Design* ist praktisch für unterwegs. Ein kleiner Minuspunkt: In lauteren Umgebungen (z. B. im Flugzeug) könnte der Ton etwas kräftiger sein. Ansonsten sind wir aber sehr zufrieden! *Fazit:* Klare Kaufempfehlung für Eltern, die sichere und bequeme Kopfhörer für ihre Kinder suchen.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder
FY1503
23/09/2025
Deutschland
Empfehlenswert!
Ich habe den Kopfhörer für mein Enkelkind gekauft, ihn aber auch selbst ausprobiert. Die Passform bei unserer Kleinen ist hervorragend! Und selbst die Geräuschunterdrückung ist top - und das bei einem „Kinderkopfhörer“. Akku hält auch lange genug. Einfach die gewohnt gute Philips-Qualität! Sehr zu empfehlen!
Fordeler
Passform, Qualität, Geräuschunterdrückung, Design
Ulemper
-
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder
Volumet er begrenset til 75 dB i normalmodus og 85 dB i reisemodus, i henhold til EN 50332-standarder for trygg lytting.